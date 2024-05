"¿Tan mal estamos?": Cueva y Guerrero están en la lista de convocados de Fossati e hinchas "explotan" en redes

¡NADA CONTENTOS! La selección peruana se prepara para enfrentar los amistosos contra Paraguay y El Salvador, previo a lo que será su participación en la Copa América 2024. Para estos encuentros internacionales, Jorge Fossati anunció recientemente la convocatoria de 29 futbolistas, entre los cuales destacan Paolo Guerrero y Christian Cueva. Estos nombres llamaron la atención de los hinchas de la bicolor, quienes estallaron en contra del "Nonno" y tuvieron duras palabras en redes sociales.

Jorge Fossati anuncia la lista de convocados para los amistosos

En horas de la tarde del último jueves 30 de mayo, Jorge Fossati anunció la lista de convocatorias para la selección peruana, de cara a lo que serán los amistosos ante Paraguay y El Salvador. Entre los convocados del entrenador de nacionalidad uruguaya, destacan la vuelta de Carlos Zambrano y la presencia de Paolo Guerrero y Christian Cueva.

En el arco, Pedro Gallese será el abanderado una vez más y sus suplentes serán Carlos Cáceda y Diego Romero, quien es suplente en Universitario y, pese a ello, ha sido convocado. Además, en el sector defensivo, Luis Advíncula, quien arrastra una lesión, también está dentro de la nómina y lo esperarán hasta el último para saber si lo incluyen en la lista final.

Oliver Sonne, uno de los favoritos de la hinchada, también hace notar su presencia, junto con el regreso de Carlos Zambrano, quien viene teniendo una temporada regular con Alianza Lima. Una línea más arriba, Cartagena, Castillo, Quispe, Tapia y Peña son los elegidos por Jorge Fossati y aquí viene la principal novedad: Christian Cueva.

El popular "Aladino" se encuentra sin equipo y entrena en La Videna bajo las órdenes del comando técnico de Jorge Fossati. Al parecer, el "Nonno" quiere probarlo para saber hasta qué punto puede llegar y ver si al final lo convoca para la Copa América o no apura su recuperación.

Al frente del ataque, Franco Zanelatto, Grimaldo, Bryan Reyna, Lapadula, Andy Polo, Edison Flores, Álex Valera, José Rivera y André Carrillo serán los encargados de inflar las redes rivales. Sin embargo, ellos no son todos, ya que Paolo Guerrero se metió a la lista y procura quedar entre los 26 convocados finales para la Copa América.

Hinchas "explotan" en redes sociales

Pese a que Jorge Fossati y su comando técnico han hecho una selección exhaustiva de los jugadores convocados para los amistosos ante Paraguay y El Salvador, los hinchas de la blanquirroja no están nada conformes.

Para los seguidores de la selección peruana, la convocatoria de José Paolo Guerrero Gonzáles y Christian Cueva no se justifica para nada. En especial, porque el primero en mención está lesionado y ha jugado solo algunos partidos con la César Vallejo, mientras que "Aladino" no tiene equipo y no juega un partido oficial desde hace varios meses.

Hinchas disconformes con la convocatoria

"¿Tan mal estamos?", "somos 33 millones de peruanos y no tenemos más jugadores", "terrible nuestra realidad", "¿es convocatoria para la selección o para los adultos mayores? ¿Qué hace Guerrero ahí?", "de mal en peor", "parece que al viejito le dio Alzheimer", "no quiero ni imaginar lo que nos va a pasar en la Copa América", fueron algunos de los comentarios en redes.

Cabe destacar que el próximo 7 de junio, la selección peruana jugará ante Paraguay y una semana después lo hará ante El Salvador. Estos partidos serán previo a la Copa América y de los 29 convocados, solo quedarán 26 para la justa internacional.