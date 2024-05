Magaly Medina emotiva tras la liberación de Mauricio Fernandini: "Debe haber sido una sensación de alivio"

La conductora de "Magaly TV La Firme" se mostró emotiva al presenciar la liberación de Mauricio Fernandini después de más de 10 meses en prisión. Basándose en su propia experiencia, Medina expresó su solidaridad y destacó la importancia de la libertad.

De igual forma, comentó que para cualquier individuo es difícil estar tanto tiempo privado de libertad, recordando su propio periodo en la cárcel debido a una sentencia por supuesta difamación contra Paolo Guerrero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina habló sobre la liberación de Mauricio Fernandini

La presentadora resaltó que el Poder Judicial determinó que no había riesgo de fuga en el caso de Fernandini y que cumplía con los requisitos para seguir el juicio en libertad. Medina subrayó la sensación de alivio que Fernandini debió sentir al ser liberado, destacando el significado de la libertad cuando se ve privada.

"Mauricio Fernandini salió hoy después de haber pasado 10 meses en prisión. Qué difícil debe ser para cualquier persona pasar tanto tiempo en prisión", sostuvo en un inicio durante su programa.

Además, recordó cuando ella se encontraba tras las rejas después de haber sido sentenciada por el caso de Paolo Guerrero. "Yo estuve dos meses y medio y realmente fue un hecho traumático y un shock a todo nivel. Él salió luego de que el Poder Judicial accediera a revocar la prisión preventiva que le dieron en primera instancia", expresó.

Fernandini agradece el respaldo tras salir en libertad

En contraste, Mauricio Fernandini, claramente conmovido, dio gracias a aquellos que estaban presentes y manifestó su disposición para cooperar con la justicia. Después de recibir meses de apoyo y muestras de gratitud, el periodista expresó su agradecimiento y optó por no hacer comentarios sobre el caso, delegando esa responsabilidad a sus abogados.

"Muchas gracias a ustedes por estar acá presentes. Respeto su trabajo y sé que habrá reciprocidad. Estos últimos meses de mi vida he recibido el apoyo de muchas personas, he sido muy afortunado. Del caso no voy a declarar, de eso se encargarán los abogados. Ahora me voy a mi domicilio. Solo tengo palabras de gratitud", manifestó el periodista a la prensa.

Fernandini fue encarcelado a raíz de una orden de prisión preventiva de 30 meses por su supuesta participación en el caso Sada Goray, que involucra delitos de colusión agravada. No obstante, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la decisión anterior, imponiendo en su lugar medidas restrictivas, como la obligación de presentarse ante el tribunal cada 15 días, pagar una fianza y abstenerse de comunicarse con individuos vinculados al caso.