¡Qué roche! Said Palao "multiplica por cero" a Macarena Vélez y presume su relación con Alejandra Baigorria

¡No le digas! Alejandra Baigorria y Said Palao vienen afinando detalles para lo que será su matrimonio del próximo año, sin embargo, su felicidad se ha visto empañada. Hace unos días, Macarena Vélez, expareja del modelo, sorprendió al revelar que todavía utiliza un collar que le obsequió el "Samurai", lo cual desató toda una ola de especulaciones. En un principio, la "Gringa de Gamarra" le restó importancia a estas declaraciones y ahora, el propio hermano de Austin se encargó de "multiplicar por cero" a la "Mujer Increíble". ¿Qué dijo?

¿Qué había dicho Macarena Vélez?

En uno de los últimos programas de "América Hoy", Macarena Vélez estuvo como invitada y sorprendió con una revelación inédita. Según detalló la "Mujer Increíble", aún conserva diversos regalos que le dieron sus ex y causó revuelo al confesar que uno de sus regalos más caros y que todavía usa es una cadena de oro que le obsequió Said Palao, su expareja.

Todo comenzó cuando Janet Barboza le preguntó a la exintegrante de "Esto es Guerra" por los regalos más caros que ha recibido. En ese momento, Macarena Vélez agarró una cadena que tenía en su cuello y confesó que ese había sido su regalo más caro.

Ante esto, Brunella Horna le consultó por la persona que le había hecho semejante regalo y la respuesta de Macarena sorprendió a todos en el set de "América Hoy". "Me lo regaló Said", señaló en un inicio para desatar el asombro de los conductores del mencionado programa.

Tras esto, "Maca" aclaró el por qué todavía utiliza un regalo de su expareja y señaló no tener problemas, ya que siempre se lleva los mejores recuerdos de sus parejas y, además, indició que ese dije fue el que ella eligió. "Yo elegí el dije y me fascinó. Me encanta, siempre me llevo lo mejor (...) no tendría por qué fundirlo, no tengo que ocultarlo. A mí me encanta y ya está, no lo escondo", agregó la exintegrante de "Combate".

Said Palao "la multiplica por cero"

Estas declaraciones de Macarena Vélez, quien también hizo noticia por sus videos con canciones de desamor, aparentemente, dedicados a su expareja, llegaron a oídos de Said Palao.

El "guerrero" decidió romper su silencio ante las especulaciones tras las declaraciones de Macarena Vélez y se mostró visiblemente incómodo. Ante las preguntas hechas por Janet Barboza, el popular "Samurai" se mostró firme y tajante y "multiplicó por cero" a su expareja.

"Entiendo la pregunta, prefiero mantenerme en silencio por respeto a mi relación", señaló Said Palao de manera clara y concisa. Tras esta respuesta, el chico reality no solo no quiso hablar de Macarena Vélez, sino que, además, resaltó la relación que tiene con Alejandra Baigorria y destacó que ya han conversado sobre tener un hijo.

"Claro, obviamente [pensamos en encargar un hijo]. Después de casarse ya se piensa en hijo, es más lo hemos conversado. Ya tengo una niña, me gustaría un varoncito, lo que Dios mande yo soy feliz", indicó Said Palao. ¿Qué dirá Macarena Vélez tras estas picantes declaraciones?