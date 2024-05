Janet Barboza explota EN VIVO contra Giselo tras broma sobre su rostro: "No aguantaré sonseras"

Hace algunos años, Rodrigo Gonzáles apodó a Janet Barboza como 'Retoquitos'. Sin embargo, parece que ella está harta de este sobrenombre, ya que tuvo una discusión acalorada con Edson Dávila 'Giselo' y el productor de 'América hoy', Armando Tafur.

Todo esto sucedió porque estaban haciendo bromas sobre su apariencia física, especialmente sobre su rostro. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza explota EN VIVO contra Giselo

Nuevamente la polémica Janet Barboza y Giselo protagonizaron un tenso momento en América Hoy luego de que Edson Dávila lanzara un ácido comentario sobre el rostro de la popular 'rulitos'. En ese sentido, ella no dudó en encararlo, pues al parecer ya estaría cansada de que le digan 'retoquitos'.

"Miren a Janet en su punto, bueno de cuerpo porque de carita las cosas antes eran mejor, las cosas como son", dijo el popular Giselo. Mientras escuchaba lo que Edson Dávila le decía, a Janet le cambió la cara y se mostró visiblemente fastidiada por lo que reclamó en vivo a su productor Armando Tafur: "¿Qué viene papá Armando? ¿Le vas a seguir dictando? Todo lo dice papá Armando, todo lo que repite al aire lo dice él. Mi principal hater es papá Armando".

En ese sentido, antes de empezar con una fuerte discusión, pidieron a Dorito Orbegoso, quien estaba de invitada, que intervenga para que siga la secuencia. "No peleen, la señora Janet tiene un cáracter muy fuerte, pero es una persona correcta, pero antes tenía más correa". "Ahora ya no estoy para aguantar sonseras", sentenció Janet Barboza. Cabe resaltar que no es la primera vez que la conductora de América Hoy protagoniza un tenso momento con Edson Dávila.

La ocasión en la que la 'Rulitos' cuadró a asesora de imagen

Hace algunas semanas, Janet Barboza consultó directamente a Claudia García, experta en imagen, quien reveló que los productores de América Hoy le pidieron que fuera dura con Yahaira Plasencia durante su segmento. "Tu has salido a decir en tu red social que fue nuestra producción la que te dijo que le des con palo a Yahaira? Es decir te lavaste las manos y no apechugaste, qué pasó", manifestó.

Ante ello, Claudia García se contradijo y ahora afirmó que ella fue la que consultó a la producción: "Yo siempre he dicho que Yahaira se viste mal y yo solo pregunté qué tanto podía comentar y me dijeron "dale nomas"", sostuvo en medio de un tenso momento nuevamente protagonizado por Janet Barboza.