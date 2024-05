Amy Gutiérrez reveló un gran secreto de su expareja en redes sociales: "No llegaba a los 5 minutos"

Amy Gutiérrez es una artista muy querida de la salsa peruana que ha venido creciendo a nivel internacional con su música. Ahora, se ha convertido en una gran amiga de César BK y en un video que grabaron juntos, la cantante terminó confesando un secreto de su expareja.

¡El secreto de su expareja!

La cantante Amy Gutiérrez es una artista del género de la salsa que ha cautivado a sus fans con su talento musical. Es conocida por grandes éxitos musicales como "Vamos a Escapar", "A Cuánto Me Quedé", "No Sé", "Alguien", "Qué Pasaría", entre otros más. En los últimos meses, la joven ha formado una bella amistad con el artista César BK, que ha ganado fama por sus temas "Maldito Lunes" y "Hoy Te Voy a Olvidar".

A través de las redes sociales, ambos artistas publicaron un video donde promocionan el nuevo tema de César BK. Primero, el artista de música urbana le pregunta a Amy: "¿Has tenido algún ex que te ha hecho muchísimo daño?" y ella responde: "Sí, si, la verdad que sí". Luego, le explica la dinámica del video: "Te voy a mostrar la canción que acabo de sacar, si te gusta la canción tienes que contarme un secreto de él".

La joven Amy Gutiérrez acepta y pasa a escuchar el nuevo tema de su amigo. Al final, si terminó gustándole la canción, reveló el secreto de su expareja: "El secreto de mi ex es que, encima que me trataba muy mal, uno de mis ex. No llegaba ni a los 5 minutos siempre".

El nuevo tema de Amy Gutiérrez

El reconocido productor internacional Master Chris estuvo en Perú hace varios meses como parte de un nuevo proyecto que involucraba a muchos artistas de diferentes países en un nuevo álbum 'La Nueva Cepa'. Dentro de esta producción musical, se confirmó la presencia de Álvaro Rod y Amy Gutiérrez.

Hace unas semanas, se lanzó el videoclip "Me Equivoqué de Vida" de Álvaro Rod y ahora, se acaba de estrenar el videoclip "Cuando Me Veo En Tus Ojos" interpretado por la cantante Amy Gutiérrez. Este tema es el tercer sencillo lanzado como parte del nuevo álbum del productor internacional.

La joven Amy Gutiérrez se encuentra muy emocionada por el estreno de esta nueva producción junto a Master Chris. Desde su lanzamiento, el público viene elogiando este nuevo tema en el género de la cumbia y su videoclip ya cuenta con miles de reproducciones.