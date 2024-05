Roxana Molina reveló que una vez se comprometió en matrimonio, pero huyó: "Al día siguiente me mudé"

La influencer Roxana Molina es actualmente locutora radial de El Súper Show, creadora de contenido en YouTube y tiene su stand-up comedy con Leysi Suárez y Andrea San Martín en 'Cachudas Pero Conchudas'. En una entrevista, terminó confesando que un ex novio le pidió la mano, pero lo dejó plantado.

¡Roxana Molina escapó tras comprometerse!

Las integrantes de 'Cachudas Pero Conchudas' fueron invitadas en un episodio de 'Más Vale Solo' de Carlos Carlín. Aquí, Roxana Molina contó una anécdota de una relación pasada que dejó sorprendidos a todos en el set.

"Estaba en una relación hace años ya, para mi fue un poquito traumático porque me llegaron a pedir la mano, pero yo no sabía nada", inicia contando la influencer. Roxanacha comenta que ella se encontraba en su casa descansando, cuando su pareja en aquel entonces lo llama y le pide que vaya con urgencia a su casa.

La locutora llega y se da una gran sorpresa: "Llego y él no estaba, voy entrando y veo a toda su familia ahí parada alrededor bien vestidos. De un momento a otro, yo volteo y lo veo bien arrodillado con el anillo 'Quieres casarte conmigo'".

Debido a la presión de tener a toda la familia del chico ahí mirándolos, acepta: "Yo dije: 'Claro, obvio', no le voy a decir que no, le dije que sí: 'Sí mi amor, nos vamos a casar'. Me fui ese día a mi casa y al día siguiente, me mudé y nunca más lo volví a ver".

Desde ese entonces, Roxana Molina no volvió a ver a su expareja hasta dos años después. "Me lo vine a encontrar en un paradero y me agarró, me dijo: '¿Qué es de tu vida'. Lo saludé como si nada", cuenta, pero el joven le terminó reclamando la razón por la cuál ella se fue sin decirle nada.

¡Vuelven 'Cachudas Pero Conchudas'!

Este stand-up comedy 'Cachudas pero Conchudas' se unieron las mujeres que fueron engañadas continuamente por sus parejas y contarán sus historias. Al público le ha encantado esta unión de las chicas porque la vienen rompiendo en las redes sociales. Cada una tiene una forma de ser distinta, pero se unen en una divertida comedia para entretener al público con sus experiencias.

Las artistas Leysi Suárez, Roxana Molina y Andrea San Martín anunciaron nuevas fechas para sus presentaciones en Lima. Tras, iniciar una gira a nivel nacional, vuelven con todo: "Este Lunes arranca la temporada en la estación de Barranco adquiere tus entradas en VAOPE.COM".