Christian Cueva rompió su silencio tras ser convocado a la 'Bicolor': "Me siento muy agradecido"

Christian Cueva rompe su silencio tras ser convocado

Christian Cueva ha sido convocado para los amistosos de la Selección Peruana ante Paraguay y El Salvador, en preparación para la Copa América 2024. A pesar de estar sin equipo, el jugador mostró su agradecimiento y entusiasmo por esta oportunidad. Aquí te contamos todos los detalles de sus declaraciones.

Christian Cueva no pudo ocultar su emoción al ser parte de la Selección nuevamente. "Me llena de mucha felicidad estar aquí, siempre estaré agradecido con el profesor Fossati y con mis compañeros por permitirme ser parte del grupo. Vamos paso a paso, haciendo las cosas lo mejor posible y volver a hacer lo que me gusta que es jugar al fútbol", expresó Cueva en una conferencia de prensa.

El mediocampista resaltó el apoyo recibido por el entrenador Jorge Fossati y el equipo técnico. "Me llena de ilusión estar en un partido de mi selección. Estoy en calidad de invitado. No puedo hablar de cosas que son internas. (Fossati) va por el lado humano, todos me ayudaron mucho. La calidad humana es lo que más me impresionó", subrayó Cueva, mostrando su gratitud por la oportunidad de integrarse al equipo.

Optimismo y futuro. Aunque actualmente no tiene equipo, Cueva se mostró optimista sobre su futuro en el fútbol. "Acá fui feliz, soy feliz y seré feliz en la selección", afirmó, demostrando su compromiso y motivación para regresar al campo de juego. También destacó su esperanza de ser valorado por su rendimiento, lo que podría traerle nuevas oportunidades.

Proceso de recuperación. El mediocampista aprovechó para hablar sobre su proceso de recuperación y sus planes a corto plazo. "Estoy contento por la oportunidad de estar acá en la selección. Recién conocí al 'profe' Fossati en enero y hoy en día me siento muy agradecido con él y con todo su comando técnico. Independientemente de lo que pueda suceder, yo estoy feliz porque me ayudaron en un momento que realmente lo necesitaba", declaró Cueva.

Futuro de Cuevita en el fútbol

Christian Cueva también habló sobre su futuro futbolístico y aclaró que responderá a las ofertas solo cuando esté al 100%. "Voy a responder a las ofertas cuando esté al 100%, sin mentirle a nadie", aseguró, enfatizando que su prioridad es estar en plena forma para asumir nuevos retos.

La Selección Peruana se enfrentará a Paraguay y El Salvador en los amistosos programados del 7 al 14 de junio. Estos encuentros servirán como preparación para la Copa América 2024, donde Perú compartirá grupo con Argentina, Chile y Canadá. El primer partido será contra Chile el 21 de junio en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Cueva concluyó su intervención mostrando su esperanza de un futuro brillante en el fútbol. "Feliz por la recuperación y el avance que estoy teniendo. Vengo disfrutando estar con el grupo. Soy feliz pensando que mi regreso al fútbol sea de la mejor manera, es lo que más deseo. Lo disfruto con mucha responsabilidad y la lesión va avanzando de la mejor manera", finalizó.

Con su actitud positiva y agradecida, Christian Cueva se prepara para aprovechar al máximo esta oportunidad y demostrar su talento en la cancha una vez más.