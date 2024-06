¡Quiere ser mamá! Micheille Soifer empezará tratamiento para congelar sus óvulos: ¿Cuándo lo hará?

¡No pierde las esperanzas! Micheille Soifer se encuentra soltera luego de haber salido de sus tormentosas relaciones. En su momento, afirmó que uno de sus más grandes deseos es poder formar una familia, pero hasta ahora no encuentra al hombre indicado. En esa línea, recientemente la popular "Sol" ha revelado un aspecto importante buscando cumplir su anhelo. La integrante de "Esto es Guerra" confesó que muy pronto empezará un tratamiento para congelar sus óvulos y esto la tiene muy contenta. ¿Desde cuándo lo hará?

Micheille Soifer congelará sus óvulos

En el mundo de la farándula peruana, diversas figuras han mostrado su deseo de convertirse en madre. Sin embargo, debido a algunos proyectos personales o profesionales, ellas han decidido postergar su sueño. Una de ellas es Micheille Soifer, quien sorprendió con esta confesión para las cámaras de "América Espectáculos".

Según confesó la popular "Sol", esta decisión la toma debido a que, pese a que es uno de sus más grandes deseos, la maternidad deberá esperar por varios factores, entre ellos, los planes que tiene en el plano profesional. Incluso, para que todos sus seguidores en redes sociales estén atentos, también confirmó desde cuándo comenzará con su tratamiento para congelar sus óvulos.

"En un mes ya comienzo a congelar mis óvulos, estoy en un tratamiento y estoy feliz", confirmó Micheille Soifer. Asimismo, también se refirió a todas las indirectas que le manda su padre, quien ya desea convertirse en abuelo, pero hasta el momento no se le da.

"Que yo le mande (a su padre) el papelito que diga ya congelé (sus óvulos) y con eso ya va a estar feliz. Mi mamá por ahora se conforma con sus nietos perrunos", añadió la integrante de "Esto es Guerra".

Ojo con los interesados

La mala suerte en el amor persigue a Micheille Soifer. Hasta el momento, sus romances han fracasado e incluso ha tenido más de un cruce de palabras con sus exparejas. Erick Sabater, Kevin Blow y Giuseppe Benignini son algunos de los nombres con los cuales ha tenido una triste historia de amor.

En una reciente entrevista con Renzo Schuller para su podcast "Schullerías", la "combatiente" reveló que lleva mucho tiempo en la soltería, pero es un tema que no le desespera.

Además, sorprendió al revelar que quisiera que su próxima pareja sea alguien trabajador. Esto, en clara alusión a una confesión que hizo hace unos meses, donde reveló que había sido una especie de "sugar" de sus últimas parejas, a las cuales, según contó, mantenía.

"Primero que trabaje, que no sea mantenido. Que le guste salir adelante, un chico que tenga proyección. (...) es que ya me ha pasado que como yo soy súper chamba, una pareja tiene que sumarte y no restarte. Entonces, si veo que está ahí medio flojo, no. Ahora, tampoco soy de las mujeres que quieren que les resuelva la vida porque para eso yo trabajo, pero sí que haya un complemento al menos", indicó Micheille Soifer, quien empezará su tratamiento para congelar sus óvulos, sin perder la esperanza de encontrar un hombre trabajador en un futuro. ¿Se le dará?