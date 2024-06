¡Recontra enamorada! Alejandra Baigorria se desvive en elogios por Said Palao: "El hombre correcto"

¡Y vivirán felices por siempre! Alejandra Baigorria no tenía suerte en el amor hasta la llegada de Said Palao. Por su vida pasaron algunos personajes de la farándula peruana como Mario Hart, Guty Carrera y se especuló que también tuvo un affaire con Ignacio Baladán, pero no fue hasta la llegada del "Samurai" que ella encontró su verdadera felicidad. Recientemente, ha demostrado estar más enamorada que nunca de su actual prometido, a quien incluso lo calificó como el "hombre correcto" para su vida.

Alejandra Baigorria enamorada a mil de Said Palao

Pese a que un ampay casi termina con su relación, Alejandra Baigorria y Said Palao se han sabido sobreponer a las adversidades y hoy se muestran como una de las parejas más sólidas del medio artístico. Ambos están a meses de contraer matrimonio y han expresado su felicidad en cada entrevista que han podido.

Recientemente, la expareja de Mario Hart fue entrevistada por un programa de espectáculos, en el cual dio mayores detalles de su relación con Said Palao. La "Gringa de Gamarra" sorprendió al mostrarse más enamorada que nunca de su prometido, a quien no dudó en calificarlo como "el hombre correcto" para su vida.

"Siento que Said Palao es el hombre correcto, con el que me gustaría pasar el resto de mi vida", señaló Alejandra Baigorria en una entrevista para "Estás en Todas". Asimismo, confesó que la pedida de mano que le hizo el integrante de "Esto es Guerra" en Filipinas fue "mágico y soñado".

"Teníamos tres meses de convivencia y se lanzó con el anillo, hubo algo que lo convenció durante ese tiempo. Y utilizó Filipinas para pedirme la mano, porque era un lugar soñado para mí", acotó Alejandra Baigorria.

Responde a críticas

Hace unas semanas, Alejandra Baigorria expresaba su alegría junto a Said Palao, ya que ambos se encontraban buscando el lugar indicado para su matrimonio. Toda la felicidad de la "Gringa de Gamarra" quedó registrado en redes sociales, por lo cual, fue blanco de críticas. Si bien sus seguidores la apoyan a más no poder, un grupo de detractores se hizo presente en los comentarios y cuestionaron tanta "alegría" por parte de la exintegrante de "Combate".

Al igual que Magaly Medina, los cibernautas señalaron que Alejandra Baigorria les "daba pena", ya que "piensa que el matrimonio le dará la felicidad". Otro, mucho más duros con las críticas, se animaron a cuestionar la boda y especularon que Said Palao estaría siendo obligado a casarse.

Una usuaria cuestionó directamente a Alejandra Baigorria en TikTok y le dejó un contundente comentario. "Llegar al altar no es la meta, la meta es tener un matrimonio feliz y eso no es nada fácil", señaló la cibernauta.

Este comentario no fue del agrado de Alejandra Baigorria, quien le contestó, fiel a su estilo, y le manifestó que mientras ella sea feliz con su próximo matrimonio, lo demás la tiene sin cuidado. "Por si lees bien y prestas atención ahí dice que al fin inicia mi historia de amor porque sé que es el inicio de algo lindo. Dios sabrá que tiene para mí, por ahora, somos felices y eso es lo que importa", sentenció, dejando en claro que no aguantará las críticas y que está recontra enamorada de su "Samurai".