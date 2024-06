¿La extraña? Austin Palao estrena nueva canción y se la habría dedicado a Flavia Laos

Austin Palao ya se encuentra en Perú luego de haber estado una temporada en Chile en un famoso reality, es así que el modelo volvió y recargado ya que presentó su nuevo tema llamada "La reina".

Sin embargo, su nuevo tema musical ha llamado la atención de usuarios quienes han considerado que estaría dedicado a Flavia Laos por lo que el exchico reality no dudó en disipar estas dudas.

Austin Palao sigue poniéndole punche a su carrera como cantante es así que el modelo sacó su nuevo tema llamado 'La reina' el cual ha sido bien recibido por sus fanáticas que no se pierden ni uno de sus lanzamientos.

Lo que ha causado revuelo es la portada de la canción de Austin pues se deja ver a una mujer con ojos celestes aparentemente rubia, si bien es cierto n ose le ve todo el rostro, seguidores han indicado que se trata del rostro de la modelo pues tiene un gran parecido.

"Los ojos de mi Flavia", "Seguro es para Flavia", "Esa chica se parece mucho a Flavia", "Le dedicas un tema a tu ex", "Ya supérala Austin", "Hacías bonita pareja con Flavia", "Definitivamente son sus ojos", fueron algunos de los comentarios.

Es así que el programa de Magaly Tv La Firme no dudó en entrevistar al modelo y cuestionar este detalle de su nuevo tema, e incluso algunos apuntaron de que tendría ciertos rasgos de su también expareja Luciana Fuster.

"La persona tiene ojos café, la complexión de su rostro es distinta también... ella es rubia (sobre Flavia) y ella tiene cabello color castaño. Yo la veo ahorita y digo que no hay similitud" , dijo Palao justificando el parecido de su portada con la cantante peruana.

Con esta respuesta Austin dejó más que claro que no ha habido ninguna intención detrás de su nuevo tema y por ahora solo se mantiene enfocado en su carrera como cantante y en sus proyectos personales.

Austin Palao retornó al Perú con la mejor energía para seguir cumpliendo sus metas personales y es que el modelo fue parte hace poco de un reality chileno en el que conoció a mucha gente y a una mujer en especial que le habría robado el corazón.

Sin embargo, el exchico reality fue cuestionado por una reportera del programa de 'América Espectáculos' sobre lo que opina de una posible relación entre Flavia Laos y Nicola Porcella y es que ambos desataron los rumores cuando estuvieron juntos en México.

Lejos de sentirse incómodo por la pregunta el modelo no dudó en desearles lo mejor: "Bendiciones si se da que les vaya super bien los dos están solteros" , dijo.

Al parecer el hermano de Said Palao cerró por completo este episodio en su vida personal que hasta reveló que no mantiene comunicación con la rubia cantante ya que terminaron de una manera cordial sin problemas de por medio y prefiere mantener su distancia de la modelo.

Cabe resaltar que Austin reveló que se encuentra en salidas con su compañera de reality Fran Maira de quien al parecer se habría enamorado tras su estadía en el programa chileno.

"No me gusta adelantarme, no ando pensando en eso es mi amiga la pasamos bien la conocí en el reality", dijo el modelo aseverando que prefiere ir paso a paso sin apresurarse a tener una relación sin antes conocerse bien.