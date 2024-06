"No le ganamos ni a San Marino": Selección peruana decepciona en amistoso ante Paraguay e hinchas "explotan"

¡Terrible lo que se viene! Tras los triunfos ante Nicaragua y República Dominicana en los dos primeros amistosos al mando de Jorge Fossati, muchos pensaron que la selección peruana había encontrado el camino. Sin embargo, estos partidos resultaron siendo engañosos, ya que fueron ante rivales que no proponen y no dan la exigencia de una Eliminatoria Sudamericana o Copa América. Por ello, el encuentro ante Paraguay era un verdadero examen para el "Nonno" y compañía y, lamentablemente, decepcionaron con un pobre empate en el cual, Perú no tuvo remates al arco. Ante ello, los hinchas de la blanquirroja alzaron su voz de protesta en redes sociales y le dijeron de todo a los seleccionados.

Hinchas "explotan" contra la selección peruana

En su último partido en territorio peruano previo a su partida a Estados Unidos para disputar la Copa América, la selección peruana se enfrentaba a Paraguay en el estadio Monumental. Lo que prometía ser una verdadera fiesta, terminó convirtiéndose en una pesadilla, ya que la blanquirroja mostró un paupérrimo desempeño en el campo de juego.

Las asociaciones previstas por Jorge Fossati no funcionaron durante el encuentro y todos los jugadores se mostraron imprecisos y apagados, a excepción de los tres defensores, quienes se mostraron sólidos defendiendo a Pedro Gallese.

Piero Quispe nunca pudo ponerse al equipo al hombre y por ello, muchos empezaron a hacer tendencia el nombre de Christian Cueva en redes sociales, asegurando que realmente lo necesitamos. Lapadula con el "Tunche" Rivera nunca se encontraron y los ingresos de Paolo Guerrero y André Carrillo no fueron solución.

Solo un remate desviado de Edison Flores hizo levantar de sus asientos a los hinchas de la blanquirroja, quienes expresaron su profundo malestar en redes sociales tras la pobre imagen dejada por la bicolor en su amistoso ante Paraguay.

"A este paso no le ganamos ni a San Marino", "Gareca, apiádate de nosotros", "Chile y Argentina nos van a agarrar como ellos quieran", "entonces el problema no era Reynoso", "en vez de preocuparse por recuperar a un jugador, Fossati debería preocuparse en levantar el rendimiento del equipo", se pudo leer en diversos comentarios en redes sociales.

El Perú de Fossati ha sido DECEPCIONANTE. pic.twitter.com/eFutduWFfZ — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) June 8, 2024

Duro calendario

La selección peruana, al mando de Jorge Fossati, tendrá actividad futbolística todo este mes, por lo menos. Los amistosos ante Paraguay y El Salvador serán previos a la participación peruana en la Copa América, donde enfrentarán a Chile, Argentina y Canadá.

El primer desafío del "Nonno" fue ante los albirrojos en el Estadio Monumental y decepcionó al mostrar un pobre planteamiento, el cual dio como resultado cero remates al arco. Una semana después, la escuadra peruana hará lo propio ante El Salvador en Estados Unidos y el 21 de este mes será el gran debut de Fossati en un torneo oficial con Perú.

🤝 ¡TABLAS EN EL MONUMENTAL DE LIMA!



📌 En un Amistoso Internacional de preparación para la Copa América, Perú y Paraguay igualaron 0-0



🔜🇵🇾 La Selección de Garnero se enfrentará a Chile el 11/6



🔜🇵🇪 Por su parte, los de Fossati se medirán ante su par de El Salvador pic.twitter.com/xhFCOBLrNI — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2024

La blanquirroja enfrentará a Chile, ahora dirigido por Ricardo Gareca, por la primera fecha del grupo A de la Copa América. Cuatro días después se medirán ante Argentina, actual campeona del mundo para cerrar la fase de grupos ante Canadá.

Estos partidos serán de alto voltaje y por ello, los amistosos que tendrá la selección peruana previo al torneo continental serán de suma importancia para que Jorge Fossati sepa con qué futbolistas contar. Esperemos que, las críticas de los hinchas de la bicolor luego se conviertan en arengas y alegría para poder ver a Perú en lo más alto del certamen continental.