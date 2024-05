¿Jefferson Farfán dio regalo de lujo a Edison Flores para su boda? 'Orejas' lo revela

En una reciente emisión del podcast "Enfocados", conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Edison Flores, conocido cariñosamente como 'Orejas', se sentó a charlar no solo de fútbol, sino también de su vida personal y, por supuesto, de su matrimonio con Ana Siucho.

¿Farfán le dio un regalo costoso a Orejas Flores en su boda?

Edison 'Orejas' Flores nos ha dejado boquiabiertos en la última edición del podcast "Enfocados". Este espacio, liderado por nada menos que Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se ha convertido en el rincón favorito para las confesiones de nuestras estrellas deportivas.

Empezamos con el tema que todos quieren saber: la boda de Edison Flores con Ana Siucho. Flores no se guardó nada y compartió cómo vivió ese gran día. "Fue nervioso, a lo grande, fue un momento hermoso para mí, para ella también. Siempre lo recordaré", nos contó Edison, haciendo que más de uno se emocione al recordar ese evento televisado lleno de caras conocidas.

Pero aquí viene el chisme bomba: Jefferson Farfán, a pesar de su ausencia, ¡no llegó con las manos vacías! "Estaban todos mis compañeros. Invité a mi tío (Farfán), no pudo ir pero me dio mi regalito", reveló 'Orejas'. Y claro, la curiosidad mató al gato, porque Guizasola no pudo evitar preguntar: "¿Y fue un buen regalo?". A lo que Edison respondió entre risas, "sí, alta gama. Caballero mi tío. Se portó bien".

Además de hablar sobre su boda, Edison no dejó pasar la oportunidad de alabar a su esposa, Ana Siucho. Edison destacó que Ana no solo es doctora sino también una influencer muy seguida en Instagram. "Es una mujer increíble, muy profesional y querida en las redes", dijo Edison, mostrando su admiración y amor hacia ella.

Jefferson Farfán 'trolea' a Edison Flores

Y como en todo buen encuentro entre futbolistas, no podía faltar la dosis de bromas. Jefferson Farfán aprovechó para recordarle a Edison la final del 2023 contra Alianza Lima. "Te gusta ganarle a Alianza, ¿no? Como lo disfrutas. Te excita", bromeó Jefferson, a lo que Edison respondió con una sonrisa: "Tío, tú siempre que me ves me dices 'a tu equipo siempre le he metido gol'. ¿No te excitabas contra la 'U'? Es un golazo, tío".

Este episodio de "Enfocados" nos mostró una faceta más personal y divertida de nuestros queridos deportistas. Además de las risas, nos dejó ver el respeto y el cariño que se tienen, demostrando que fuera de las canchas, la amistad es lo que verdaderamente importa. Estaremos al tanto para más detalles exclusivos y anécdotas de nuestros ídolos deportivos. ¡Hasta la próxima!