Waldir Sáenz "destruye" a Christian Cueva tras minimizar su carrera en Alianza Lima

¡Qué fuerte! Christian Cueva fue uno de los más recientes invitados en el podcast "Enfocado", el cual es conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En la entrevista, el popular "Aladino" causó gran polémica cuando habló de Waldir Sáenz y, prácticamente, minimizó su trayectoria como futbolista en Alianza Lima. Ante todo esto, el exgoleador salió recientemente a responderle con todo a "Cuevita" y, fiel a su estilo, no dudó en decirle de todo.

Christian Cueva sacó "chispas" en la entrevista que tuvo en "Enfocados" con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El popular "Aladino" dio mucho que hablar y una de las polémicas que tuvo durante la entrevista, fue cuando se refirió a Waldir Sáenz.

Todo sucedió cuando en una de las secuencias del podcast, Christian Cueva tenía que "comparar" su trayectoria con otros futbolistas o exfutbolistas. El nivel iba subiendo conforme pasaban los personajes y el último fue Waldir Sáenz.

Esto generó la desazón del esposo de Pamela López, quien tuvo un polémico comentario en contra del popular "Wally". "Me voy a pasar a retirar, hermano. Acabo bien contigo, con Paolo Guerrero. Eso ponlo al principio. Con todo respeto, yo sé que es su ídolo, pero no seas malo", manifestó Cueva.

Pese a que Jefferson Farfán y Roberto Guizasola le pidieron más respeto por una de las últimas figuras de Alianza Lima, Christian Cueva no se quedó callado y recordó que Waldir Sáenz no destacó mucho en sus experiencias en el extranjero. Cabe destacar que el exdelantero tuvo un breve paso por Unión de Santa Fe (Argentina) y Colorado Rapids (Estados Unidos), sin embargo, donde más destacó a punta de goles fue en el cuadro blanquiazul.

Pese a que en un inicio no declaró nada al respecto, Waldir Sáenz rompió su silencio y arremetió contra el futbolista de la selección peruana. En una entrevista para el programa "De Taquito" de Carolina Salvatore, "Wally" hizo referencia a las declaraciones de Christian Cueva y le dio "su vuelto".

"No me molestó. Me hubiese molestado si venía de Claudio (Pizarro), de Jefferson (Farfán), de Paolo (Guerrero), pero no. Es decir, no me molesta, porque él no ha nacido en Alianza", señaló tajantemente Waldir Sáenz.