Yahaira Plasencia se reúne con La India en los ensayos para Billboard: "Hemos conversado muchísimo"

Yahaira Plasencia es una artista peruana que viene triunfando con su música y actualmente, se encuentra produciendo más música Miami. La joven utilizó sus redes sociales para compartir un bonito momento que pasó con la cantante internacional La India, al conocerla por primera vez.

La cantante Yahaira Plasencia estuvo trabajando arduamente en su carrera como solista y ahora, se encuentra con su productor Sergio George en Estados Unidos. Este domingo 09 de junio se estará realizando el evento de Billboard de Mujer Latinas en la Música, donde La India será premiada como la 'Mujer del Año'. La intérprete de "Y Le Dije No" fue invitada a los ensayos y conoció a la cantante puertorriqueña.

Por medio de sus redes sociales, la peruana compartió el gran momento que pasó y le dedicó unas bellas palabras a La India. En el video se puede ver como Yahaira llega al escenario donde estaban ensayando y la cantante de "Mi Mayor Venganza" la recibió con los brazos abierto y estuvo conversando muy amablemente con ella.

"He tenido un día full full, pero ha sido un día muy productivo, muy bonito. Ya les iré contando cómo fue le encuentro con La India. Por primera vez nos vimos, hemos conversado muchísimo, me encantó su vibra. De hecho, yo soy mucha de eso de sentir las vibras de las personas. Ella es increíble, tiene un corazón muy bonito. Me encantó poder conocerla y sobre todo poder hablar con ella, de charlar mucho mucho", cuenta Yahaira Plasencia.