Joven no soportó el frío limeño y usó colcha polar para abrigarse en bus: "Resolvió" (VIDEO)

Una joven peruana se hizo viral en TikTok tras ser captada viajando en un bus con una colcha polar para combatir el intenso frío limeño. La divertida escena ha generado miles de comentarios y reacciones en redes sociales, demostrando que en Perú siempre hay algo que sorprende.

Lima está viviendo uno de los otoños más fríos de los últimos años, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Las bajas temperaturas se deben al frío del mar y a la alta humedad. Ante esto, muchos limeños han buscado formas creativas de mantenerse abrigados, como esta joven que se hizo viral en redes sociales.

La joven, que trabaja por las mañanas, decidió salir con su colcha polar rosada con corazones para enfrentar el frío en su trayecto en bus. La escena fue captada por un usuario de redes sociales y compartida en TikTok.

"Cuando haya frío no dirán nada, pero habrá señales" , decía el texto dentro del video, que rápidamente superó las 215 mil reproducciones. En la descripción del mismo aparecía: "En Perú nunca te aburres".

Comentarios de usuarios. Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. El video generó una gran cantidad de comentarios y reacciones. Los usuarios compartieron experiencias similares y comentaron sobre la ingeniosa idea de la joven.

"Resolvió", "Buscó solución, no problemas", "¿Y si se queda dormida?", "Buena idea", "Yo también lo haría" y "El problema es que, si me tapo con mi colcha en el bus, me duermo y despierto en el último paradero" fueron algunos de los comentarios. Otro usuario mencionó: "Ayer vi a un señor bien envuelto con su frazada tigre".