Cielo Torres respondió a críticas sobre su cuerpo: "Aprender a querernos es una trabajo diario"

La peruana Cielo Torres es una artista del género de la salsa que viene ganándose un espacio en el medio internacional con su música. Por medio de sus redes sociales, compartió un video bailando un tema de Agua Bella, siendo criticada por su cuerpo y la cantante decidió responder.

Cielo Torres estuvo contando a sus nuevos seguidores que hace varios años atrás formó parte de Agua Bella y publicó un video bailando la canción "Luna Bonita". Aunque muchos usuarios comentaron elogiando a la artista, tuvo una seguidora que criticaba que sus piernas era delgadas como para haber estado en el famoso grupo de cumbia.

A raíz de ese comentario, Cielo Torres no dudo en responder a la usuaria, señalando que ella es de contextura delgada y no voluptuosa como sus antiguas compañeras. Aún así con sus 'piernecitas de pollo', como menciona ella, pudo crecer como artista y hacerse conocida por su talento musical.

"Me ayudó mucho aceptarme a mí misma, querer mi cuerpo, no voluptuoso, no de grandes proporciones como veía en mis compañeras. Fue duro en su momento, cuando yo era más joven, fue duro aceptarme a mí misma como yo tenía que ser, solo con mi voz, cantar y con lo que tenía de cuerpo, bailar, hacer mi mejor intento, siempre entregar lo mejor. Aprender a querernos es una trabajo diario", agregó en su video publicado en su cuenta de TikTok.