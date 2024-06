Amy Gutiérrez emocionada por su protagónico en 'Papá Por Sorpresa': "Tengo muchos sentimientos encontrados"

Amy Gutiérrez es una querida cantante de la salsa peruana que ha conquistado a sus seguidores con su voz desde hace varios años. Ahora, se aventuró a un nuevo reto en su carrera artística al protagonizar la película 'Papá Por Sorpresa'.

La cantante Amy Gutiérrez es una joven peruana que tiene una voz espectacular y desde pequeña, ha participado en varios concursos de canto, ganando en algunos. Desde entonces, ya planeaba realizar una carrera musical y lograr que el mundo la escuche.

Actualmente, Amy se encuentra en la búsqueda de la internacionalización de su música con canciones inéditas. Ha participado en diferentes premiaciones importantes y fue nominada en algunas de ellas. Actualmente, se encuentra nominada a 'Mejor Artista Sur' en los Premios Heat 2024.

Otro reto en la carrera artística de Amy Gutiérrez, es la actuación. La joven participó en pequeños papeles en algunas películas peruanas, pero ahora está por estrenarse 'Papá Por Sorpresa'. En este film peruano - español, la cantante logró tener un papel protagónico y en el avant premier comentó sentirse llena de emociones.

"Nerviosa, en shock, creo que es un sueño que no pensé que llegaría tan rápido y sí, no te voy a mentir, tengo un montón de sentimientos encontrados entre miedo, nervios, ansiedad y muchas cosas. Pero sobre todo, muy agradecida con todo el equipo, con los directores y con mis compañeros del elenco que me han ayudado un montón para poder lograr un personaje muy bonito que sé que se va robar el corazón de todas las mamitas y de todos.