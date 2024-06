Álvaro Stoll se despide de Hermanos Yaipén con emotivo mensaje: "Fue una bonita experiencia"

Hermanos Yaipén es una de las más importantes de la cumbia peruana y entre sus filas, estaba el artista Álvaro Stoll. El joven cantante acaba de confirmar su salida de la orquesta con un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

El cantante Álvaro Stoll ingresó a Hermanos Yaipén hace algunos meses y causó sensación entre las fanáticas. El joven se ganó el apoyo de sus seguidores con sus sensuales pasos de baile con el tema "El Baile del Tiki Taka". De manera repentina, anunció su salida de la famosa orquesta de cumbia con un comunicado, donde menciona que se despide con mucha pena.

"Con mucha pena, me toca contarles que ya no pertenezco a la 'Orquesta Hnos Yaipén'. Fueron seis meses increíbles, muchas experiencias vividas y nuevos lugares conocidos. Ahora, toca dar un paso al costado y ver que puertas se abren. Siempre agradecido con Dios y con la vida por lo que pone en mi camino y estoy seguro que buenas cosas vendrán" , anunció.

Luego, el artista mencionó que le queda agradecer con todas las personas que le brindaron su apoyo y vibras en la bonita etapa que terminó. Al final, Álvaro Stoll agrega sentirse ansioso por lo que la vida le prepara más adelante y le desea lo mejor a la orquesta de Hermanos Yaipén.

"Fue una bonita experiencia, siempre aprendiendo y conociendo cosas nuevas, que me permiten ser mejor que ayer. No sé qué me pondrá la vida por delante pero ahí estaremos dándolo todo como siempre. Gracias Hermanos Yaipén por haberme permitido ser parte de tan exitosa orquesta, les deseo siempre lo mejor", dijo el exintegrante.