Kiara Lozano sobre su compañera Milagros Díaz: "Me encanta estar con ella, contagia alegría"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito y una delantera musical muy talentosa. Entre sus filas está las cantantes Kiara Lozano y Milagros Díaz, quiénes desbordan mucha alegría en cada uno de los conciertos del grupo.

En este año, Corazón Serrano ingresó a su fila a la joven cantante Milagros Díaz. Desde su ingresó ha hecho que la armonía en el grupo sea aún mucho más alegre. Su compañera y amiga más cercana es Kiara Lozano, quién ha comentando en las redes sociales la gran persona que es la nueva vocalista.

En cada concierto de la agrupación de cumbia, el público ha grabado en varias ocasiones cómo ambas chicas se divierten. Kiara Lozano y Milagros Díaz suelen sacar divertidos pasos de baile y se ríen entre ellas, generando un ambiente muy agradable. Por ello, en una transmisión en vivo le preguntaron a la intérprete de "Mix Zúmbalo" por su linda amistad.

"Hemos hecho un buen feeling con ella, tiene bastante buena vibra. Si una esta medio desanimada, hace que el trabajo esté más animado al lado de ella, para mí es eso. Me contagia bastante su buena vibra, alegría, positivismo. Por eso, ella se me acerca y cómo que me hace una seña para que yo continuar con la chacotera o el baile, entonces yo le sigo. Hace que el trabajo sea más fluido, más alegre, más contagioso, más feliz, Por eso, me encanta estar con Mili, creo que es mutuo la cosa", cuenta Kiara.