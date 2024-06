Daniela Darcourt dedica bello mensaje a Tito Nieves por su cumpleaños: "Que sean millones de años más juntos"

La cantante Daniela Darcourt ha formado una bella relación con Tito Nieves, tanto como guía en la industria musical y como parte de su familia. El 'Pavarotti de la Salsa' está de cumpleaños hoy y la artista peruana le envío un bello mensaje con un divertido video en redes sociales.

Tito Nieves se encuentra cumpliendo hoy 66 años de vida y ha recibido muchos mensajes de saludos de amigos cercanos. Entre ellas, está la cantante Daniela Darcourt que se ha convertido parte de la familia Nieves desde hace muchos años.

Por medio de sus redes sociales, Daniela compartió un video donde ambos se ríen a carcajadas por la ocurrencia del cantante puertorriqueño. Además, la peruana le dedicó un conmovedor mensaje donde agradece tenerlo en su vida, dándole muchas alegrías y enseñanzas.

"Hoy, cumples un año más de vida y no puedo estar más feliz por eso. Amado papi, gracias por todas las risas y buenos momentos que me regalas siempre... Si algo he aprendido de ti a lo largo de todos estos años, es que no importa que tan difícil, duro y oscuro se ponga todo, UN SONRISA siempre ha sido y será la solución a todo. Este video, es de hace 5 años, pero con el, celebro tu vida, tu día y lo grandioso que es tenerte en nuestras vidas", menciona.