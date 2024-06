¿Todo por Flavia Laos? Austin Palao descarta tener una amistad con Nicola Porcella: "Es la realidad"

¡Esto es guerra! Nicola Porcella y Flavia Laos están "en boca de todos" a raíz de una presunta relación amorosa entre ambos. Pese a que lo han descartado, por ahora, muchos especulan sobre la posibilidad de que exista algo más entre ellos e incluso señalan que esto no sería del agrado de Austin Palao, expareja de la "rubia". Sin embargo, el popular "Bonito" dejó en claro que no es un tema que le incomode, pero también preciso que no tiene una amistad con el "capitán histórico" de "Esto es Guerra". ¿Cuál es el motivo?

Austin Palao descarta amistad con Nicola Porcella

La presunta relación entre Nicola Porcella y Flavia Laos ha desatado reacciones de todo tipo, más aún porque el exlocutor de Radio Karibeña y Austin Palao, ex de la rubia, compartieron reality en algún momento.

Cuando muchos pensaban que entre ambos existía una amistad de por medio, esto ha sido recientemente descartado por el intérprete de "La Reina", quien señaló que llamar "amigo" o "amiga" a alguien es un término de mucho peso.

"Darle título a alguien, creo yo, de amigo, es algo muy fuerte para mí por lo menos", empezó diciendo Austin Palao. Andrea Arana, la entrevistadora, hizo referencia a la famosa frase de Melissa Paredes, quien en su momento fue viral con su "no estás en mi círculo cercano", a lo que el cantante contestó afirmativamente.

"Es la realidad, es la realidad", señaló Austin Palao, sin embargo, reveló que, en su momento, Nicola Porcella se ofreció a darle todo su apoyo para que se abra paso en el mercado mexicano.

"Pero, sí se ha ofrecido a darme la mano, eso sí es la verdad. Si se da y todo, yo aceptaría", confesó el hermano de Said Palao, descartando tener una amistad con Nicola Porcella, pero dejando abierta la posibilidad de que se pueda forjar una en un futuro.

Les da su bendición

Austin Palao retornó al Perú con la mejor energía para seguir cumpliendo sus metas personales y es que el modelo fue parte hace poco de un reality chileno en el que conoció a mucha gente y a una mujer en especial que le habría robado el corazón.

Sin embargo, el exchico reality fue cuestionado por una reportera del programa de 'América Espectáculos' sobre lo que opina de una posible relación entre Flavia Laos y Nicola Porcella y es que ambos desataron los rumores cuando estuvieron juntos en México.

Lejos de sentirse incómodo por la pregunta el modelo no dudó en desearles lo mejor: "Bendiciones si se da que les vaya super bien los dos están solteros", dijo.

Al parecer el hermano de Said Palao cerró por completo este episodio en su vida personal que hasta reveló que no mantiene comunicación con la rubia cantante ya que terminaron de una manera cordial sin problemas de por medio y prefiere mantener su distancia de la modelo. Por ello, pese a que no tiene una amistad con Nicola Porcella, de darse un romance entre ambos, no tendría ningún inconveniente.