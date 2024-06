Melissa Paredes confirmó que su boda con Anthony Aranda tendrá canjes: "Obviamente nos buscan"

Melissa Paredes, conocida actriz y modelo peruana, fue vista celebrando su despedida de soltera de una manera muy alegre. Acompañada por su futuro esposo, Anthony Aranda, Melissa reveló detalles interesantes sobre su próxima boda y los canjes que habrá en el evento.

El programa "Amor y Fuego" capturó a Melissa Paredes saliendo de su despedida de soltera. En las imágenes, se puede ver a Melissa tambaleándose mientras Anthony Aranda la sostenía del brazo para ayudarla a caminar. A pesar de su estado, Melissa estaba de buen humor y bromeó con los reporteros.

Melissa Paredes confirmó que muchos de los servicios para su boda serán canjeados, algo común entre las celebridades. Sin embargo, quiso dejar claro que el local donde se celebrará el evento no es parte de estos intercambios.

"Un poquito de ambos porque también obviamente nos buscan, pero el local no, el local no es canje, así que no mal informen" , afirmó la actriz.

Melissa y Anthony están muy emocionados por su boda, aunque aún no han revelado la fecha exacta. A través de sus redes sociales, la pareja ha compartido varios detalles sobre los preparativos, mostrando su entusiasmo por el gran día. Ambos se han mostrado muy comprometidos con cada detalle para que todo salga perfecto.

Durante su despedida de soltera, Melissa tuvo una divertida reacción cuando se encontró con un reportero de "Amor y Fuego" a la salida del local nocturno.

"Amigo, ¿cómo me vas a sacar así en copas? Escúchame, en copas no me puedes sacar. Voy a decir, como dijo Belinda: 'por favor, estoy en copas, no puedo hablar con ustedes'", dijo riéndose, imitando a la famosa cantante Belinda.