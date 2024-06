Anthony Aranda tendrá despedida de soltero sin strippers: "Amo a mi mujer y la respeto"

Anthony Aranda, conocido como el 'Activador', se está preparando para su boda con Melissa Paredes y ha decidido que su despedida de soltero será diferente a la de muchos. En una reciente entrevista, Aranda aclaró que, aunque hará una reunión con sus amigos, no habrá strippers en su fiesta.

Anthony Aranda tendrá despedida de soltero sin strippers

El famoso bailarín Anthony Aranda, más conocido como el 'Activador', está a punto de casarse con la actriz Melissa Paredes y ha decidido que su despedida de soltero será diferente. En una reciente entrevista, Aranda aclaró que, aunque hará una reunión con sus amigos, no habrá strippers en su fiesta.

Melissa Paredes despide su soltería a lo grande. El último domingo, Melissa Paredes celebró su despedida de soltera por todo lo alto. La actriz y modelo recorrió las calles de Miraflores en una limusina junto a sus amigas más cercanas.

En las fotos y videos que compartió en sus redes sociales, Melissa lució un elegante vestido blanco y un tocado que resaltaban su figura. La celebración continuó en un conocido bar en Surco, donde disfrutaron al ritmo de las canciones de Thalía.

Anthony Aranda planea una despedida de soltero tranquila. Por su parte, Anthony Aranda también tendrá su despedida de soltero, pero de una manera más calmada. "Me juntaré con mis amigos más cercanos y hermanos en un bar para celebrar... Será algo tranquilo, me voy a casar porque amo a mi mujer y la respeto, no habrá mujeres bailando, no es mi estilo. Yo no soy de despedir mi soltería, sino de celebrar mi compromiso", declaró el bailarín.

Emocionado por el gran día. Anthony Aranda expresó su felicidad y emoción por la próxima boda. "Muy feliz, es lindo cada detalle, ya tenemos listo al 90 por ciento. Así que a disfrutar cada momento", comentó el futuro esposo de Melissa Paredes, mostrando lo emocionado que está por el gran día.

La propuesta, los negocios y la celebración

La romántica propuesta de matrimonio. El compromiso entre Melissa Paredes y Anthony Aranda fue anunciado de manera sorpresiva durante un viaje a Disney World en 2023. Compartieron románticas fotos que conmovieron a sus seguidores en redes sociales. En marzo del año pasado, en Disneyland, Anthony sorprendió a Melissa con una emotiva propuesta de matrimonio.

A pesar de la emoción y el amor que comparten, la pareja decidió posponer su boda a principios de enero debido a su enfoque en dirigir su exitosa empresa de danza, U Move Dance Studio. Ambos están dedicados a su carrera y a construir un futuro juntos.

Celebración con amigas. En su despedida de soltera, Melissa Paredes estuvo acompañada por amigas cercanas, incluida la cantante Cielo Torres. En las redes sociales, se vieron momentos divertidos donde Melissa y sus amigas brindaron con champán y cantaron durante el recorrido en la limusina. La fiesta continuó en un bar, donde todas las invitadas vestían de negro, mientras Melissa destacaba con su vestido blanco.

Preparativos finales. Con poco más de un mes y medio para la boda, los preparativos están casi completos. Anthony y Melissa están disfrutando cada momento mientras se acercan al día en que finalmente se convertirán en marido y mujer.

En resumen, Anthony Aranda y Melissa Paredes están viviendo momentos emocionantes mientras se preparan para su boda. Con celebraciones llenas de amor y respeto, ambos demuestran que su compromiso es sólido y sincero. ¡Les deseamos lo mejor en su próxima aventura como esposos!