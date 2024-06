¡Drástica decisión! Samahara Lobatón revela si tendrá más hijos y hace fuerte confesión

Samahara Lobatón nuevamente usó sus redes para revelar detalles de su vida personal y es que la influencer se encuentra en su quinto mes de gestación fruto de su romance con el cantante Bryan Torres.

Es por ello que la hija de Melissa Klug confesó si tiene pensado tener más hijos y seguir los pasos de su madre quien actualmente tiene 6 hermosos hijos a los que adoran con locura.

Revela sus planes a futuro

Samahara Lobatón nuevamente causa revuelo al confesar que hará después del nacimiento de su segundo bebé y es que la influencer ha pasado por momentos difíciles luego de que se anunciara su separación con Bryan Torres con quien pensaba que iba a poder formar una familia.

Es así que la modelo usó sus historia de Instagram para abrir la 'caja de preguntas' en donde los usuarios pudieron cuestionarla sobre su vida personal y sobre todo por su etapa como mamá nuevamente.

"¿No te miedo volver a empezar?", fue la pregunta de un cibernauta a lo que la influencer no dudó en responder: "Quienes me conocen desde muy niña he tenido mi instinto maternal a mil, me encanta estar con Xianna, ella es mi mejor amiga yo hago todo con ella, lit somos chicles", dijo.

Declaraciones de Samahara Lobatón

Asimismo, afirmó que estaba segura de ser madre por segunda vez ya que lo tenía planeado para que sus hijos no tengan muchos años de diferencia y puedan congeniar a la par.

"Tengo un bebé más porque Xianna ya cumplirá 4 y literalmente es ahora o nunca", dijo Samahara convencida de que este segundo bebé fue lo que ella siempre había soñado para completar su familia de 3.

Por otro lado, confesó que con este segundo hijo ya no piensa seguir trayendo más bebés al mundo ya que siente que tiene a sus dos angelitos que la acompañarán de por vida.

"Después de este bebé me ligaré la trompa que me queda. Cierro mi fábrica con 2 hermosos ángeles del Señor", agregó la influencer.

Cabe resaltar que la hija de Abel Lobatón ha sido duramente criticada por haber traído al mundo a un bebé que no podrá crecer bajo la unión de sus padres ya que como se recuerda Bryan y Samahara tuvieron una relación marcada por los escándalos.

Samahara Lobatón insulta a mujer que salió con Bryan Torres

Samahara Lobatón explotó contra mujer que salió con Bryan. La influencer no soportó ver las imágenes de Bryan Torres, padre de su segundo hijo, saliendo con otra mujer. A través de un chat, Samahara confrontó a Alexa Gutiérrez y le pidió explicaciones por su cercanía con el cantante.

"Alexa, soy Samahara! ¿Quién te mandó a recoger o con quién quedaste para salir ese día? Yo no me voy a pelear por ningún hombre, en tu conciencia quedará que tan cochina puedes ser tú, pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día", escribió Samahara en un mensaje obtenido por el programa "Amor y Fuego".

Alexa respondió a Samahara, asegurando que no conocía a Bryan y que no tenía ningún interés en él. "No tengo nada con Bryan, lo conocí por un amigo (...) Si podría tener algo con él, al final él está soltero y yo estoy soltera", le respondió Alexa.

Samahara no se quedó callada y acusó a Alexa de no tener códigos, revelando detalles sobre sus exparejas y las de su hermana Melissa Lobatón. "Tú y yo sabemos que te gusta andar de per** detrás de lo que dejo. La misma mier*** me hiciste con Youna que si no te lo comiste fue porque no estaba acá (..) No tienes códigos, no me vas a decir que no sabías que Christian es el ex de Melissa", agregó Samahara en sus mensajes.