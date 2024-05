¡Lo vendió! Valery Revello confirma que Sergio Peña le fue infiel con modelo ¿Qué dijo?

En una reciente revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo, Valery Revello ha confirmado que su expareja, el futbolista Sergio Peña, le fue infiel con la modelo Lorena Celis.

La modelo relató este episodio que le marcó en ese entonces ya que se encontraba con su hija todavía muy pequeña, por lo que recalcó que si recién lo comenta ahora es porque ya es un pasado que no le duele pero que si le quedó como lección.

Fuerte revelación

Valery Revello compartió detalles sobre la infidelidad de Peña: "Sergio me fue infiel con Lorena Celis", afirmó de manera contundente, añadiendo que la relación entre Peña y Celis fue "bastante extensa" y no un simple desliz . Esta confesión ha dejado a muchos seguidores en estado de shock, especialmente considerando la imagen pública de la expareja.

La modelo describió cómo se enteró de la traición. "Descubrí que Sergio tenía una relación paralela con Lorena durante meses", declaró, evidenciando el dolor y la sorpresa que le causó este descubrimiento .

Valery no dudó en enfrentar a Lorena Celis públicamente, acusándola de ser consciente del daño que estaba causando a su familia. "Ella sabía perfectamente que Sergio estaba conmigo, pero no le importó", enfatizó .

Valery Revello reveló que la relación que mantuvo con Sergio Peña terminó porque se enteró de que tenía una relación en paralelo con Lorena Celis, culpándola de la destrucción de su familia, pues en ese momento ella recién había tenido a su hija.

@valeryrevello Quiero dejar en claro esto ya que ahora porfin estoy rodeada de gente que me impulsa a usar mi voz y que me quiere, en una relación bonita y con amigos que sacan lo mejor de mi 🖤 ♬ sonido original - valeryrevello

"Bueno, esta infidelidad fue justamente con esta persona (Lorena Celis), entonces fue por eso que hice el video, porque me pareció un mensaje con doble moral. No solo fue una vez, dos o tres, fueron varias veces, y no podría decir esta persona que no sabía porque yo misma la llame por teléfono hace unos años, explicándole quién era yo, qué rol tenía yo y mi familia. Aun así, ella continuó", añadió.

Asimismo, recordó que en algún momento la quisieron hacer quedar como infiel cuando no era así ya que se encontraba soltera pese a ello tampoco se defendió para evitar los dimes y diretes que podrían afectar el entorno de su hija y de su familia.

"Me parece que es una persona que no se acuerda de lo que me hizo pasar a mí en ese momento, en una situación tan dura, con la que estaba con una bebé y en familia (...). Muchos me juzgaron por unas imágenes que salieron en televisión donde simulaban que yo estaba siendo infiel cuando esta relación ya se había acabado hace meses atrás por esta persona (...). Nosotros ya habíamos terminado muchos meses antes de lo que salió en televisión y todo por esta señorita que ya venía teniendo una relación bastante extensa con él", agregó.

La respuesta de Lorena Celis no se hizo esperar. En una declaración a los medios, Celis negó haber tenido conocimiento de que Peña seguía con Revello durante su relación con él. Sin embargo, las palabras de Valery Revello han resonado más fuerte entre el público, quien ha mostrado un considerable apoyo hacia ella en las redes sociales.

Valery Revello explica por qué lloró tras ampay de Sergio Peña

En el reciente episodio de "Amor y Fuego", las cámaras captaron a Sergio Peña compartiendo noches de risas y complicidad con la modelo Alexandra Balarezo. Las imágenes muestran a Sergio Peña y Alexandra Balerazo en su departamento.

¿La respuesta de Valery al enterarse? "El problema ahorita, por el que estoy nerviosa, es porque no sabía que me ibas a enseñar imágenes donde sale mi hija con otra chica".

A través de videos se difundió su reacción visiblemente afecta, nerviosa y con lágrimas. ¿Pero qué dijo Valery después al respecto? Pues, la modelo e influencer decidió hablar, y no se guardó nada.

Valery Revello, visiblemente afectada, compartió sus sentimientos. ¿El motivo de su angustia? No fue la relación de Sergio con otra mujer, sino el ver a su hija en medio de la situación.

En un mensaje en su canal de difusión, la modelo explicó: "Es obvio que me pongo así, únicamente, porque es mi hija la que sale expuesta y con personas que son totalmente aves de paso. Yo jamás en mi vida le he hecho eso a Vittoria".

El acuerdo roto. Valery reveló que ella y Sergio Peña tenían un acuerdo: no presentarían a personas pasajeras a su hija. "Teníamos un acuerdo de no presentar a... no sé, personas totalmente insignificantes y que en verdad no van a ser parejas duraderas. Teníamos un acuerdo y ya hablaré con él".