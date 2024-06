¡Es un papucho! Enamorada de Oliver Sonne sorprendida por "jale" del futbolista: "Tanta gente lo mira"

¿Celosa? Desde su llegada a la selección peruana, Oliver Sonne ha desatado suspiros en todos, pero absolutamente todos los hinchas de la blanquirroja. Incluso, su nombre fue lo más buscado por los peruanos en Google durante el 2023, por lo cual, la "Sonnemanía" se hizo evidente. Recientemente, la enamorada del "Vikingo de los Andes", Isabella Taulund, habló por primera vez sobre su relación con el jugador y se mostró muy sorprendida ante toda la atención que recibe, además de señalar que no está tan acostumbrada a ello.

Oliver Sonne llegó para quedarse en la selección peruana. El año pasado arribaba por primera vez a territorio nacional en medio de gran expectativa y muchos, además de destacar su buen juego y físico, empezaban a halagarlo y lo tildaron como el más guapo de la blanquirroja.

De inmediato, todos los focos de atención se dirigieron a Oliver Sonne y se vivía una verdadera locura cada vez que lo veían en la concentración peruana o en los entrenamientos, a lo cual, el defensa nacional siempre respondía con una sonrisa.

Ante tanta expectativa y cariño mostrado por peruanos y peruanas con Oliver Sonne, Isabella Taulund, enamorada del futbolista, habló por primera vez sobre su relación con el "Vikingo de los Andes". En la entrevista, la modelo se mostró más que sorprendida por el gran amor que profesan los hinchas de la selección peruana por su novio.

"Tanta gente mirando a mi enamorado es una locura", expresó Isabella Taulund. La modelo también confesó que aún le es difícil acostumbrarse a la atención que recibe su pareja por la prensa y los hinchas, pero se siente contenta con la aceptación que ha tenido. "Es que no estoy acostumbrada", dijo al programa 'Sin Cassette'.

Además, Isabella Taulund señaló que ya lleva siete años de romance con Oliver Sonne, revelando que se conocieron desde los 16 años y desde ese momento son inseparables. ¡Qué viva el amor!

En la misma entrevista, Oliver Sonne detalló más a profundidad su relación. Para "Papi Sonne", el apoyo que recibe por parte de su novia es más que importante e incluso confesó que ella lo dejó todo para acompañarlo en su aventura con el Silkeborg IF.

"Cuando me mudé acá, ella fue la primera en decir que vendría y que me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí porque ella es una gran parte de mi vida, y yo no quería vivir acá solo. Entonces, ella detuvo su carrera en Copenhague y se mudó conmigo, y por eso la respeto mucho", sostuvo.