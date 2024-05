¡Lo suponía! Nolberto Solano revela que Agustín Lozano tuvo que ver en la salida de Ricardo Gareca: ¿Qué pasó?

¡Está matando el fútbol! Ricardo Gareca es uno de los mejores entrenadores que pasó por la selección peruana. Cuando nadie daba opciones por Perú en las Eliminatorias, el "Tigre" hizo creer que todo era posible y consiguió resultados históricos, rompiendo varias rachas negativas que llevaron a la blanquirroja a un mundial luego de 36 años.

Sin embargo, su repentina partida, luego de perder el repechaje para Qatar 2022 ante Australia, desató varias teorías al respecto, por lo cual, en esa línea, Nolberto Solano rompió su silencio en una entrevista con "Pase Filtrado" y reveló cuál fue el motivo principal que propició su alejamiento de la bicolor. Entre otras cosas, señaló a Agustín Lozano como responsable total de la decisión del entrenador argentino.

Nolberto Solano revela detalles de la salida de Ricardo Gareca

La selección peruana vivió una "época dorada" desde la llegada de Ricardo Gareca. Pese a que los resultados no lo acompañaron las primeras fechas, el "Tigre" confiaba en su proceso y en los jugadores de la blanquirroja y terminó haciendo historia con el "equipo de todos" al llevarlo a un mundial luego de 36 años.

Incluso, la selección peruana estuvo a punto de clasificar a su segundo mundial consecutivo, pero perdió ante Australia y se quedó sin posibilidad de acceder a Qatar 2022. Esto derivó en la salida de Ricardo Gareca al mando del plantel nacional, pero, muchos suponían que había una historia de fondo y razón no les faltaba.

Nolberto Solano, entonces asistente del "Tigre", habló en una reciente entrevista con "Pase Filtrado" sobre los motivos que hicieron que el entrenador argentino no continúe más al mando de la bicolor. En primera instancia, señaló que querían que firme su renovación antes del repechaje, pero Gareca prefirió mantener la calma y esperar hasta después del partido con los "canguros".

Sin embargo, tras perder el encuentro, Ricardo Gareca se encontraba en un dilema. No sabía si aceptar seguir en el cargo o renunciar debido a la gran tristeza que sentía por perder la clasificación. Para poder convencerlo, se necesitaba del presidente de la FPF, Agustín Lozano, pero, Nolberto Solano reveló que el mandamás en ningún momento buscó al "Flaco".

"A Ricardo lo que no le gustó fue el manejo. Si tú eres el presidente de una Federación y necesitas convencer a una persona, ¿Quién tiene que ir a convencer? Pregúntale si él fue en algún momento", señaló el exjugador de Universitario de Deportes.

El "Tigre" la dejó picando

Para muchos, fue una traición, y para otros, simplemente está siendo profesional. Ricardo Gareca es el nuevo entrenador de la selección chilena, pero no olvida a la selección peruana.

El programa "Arriba mi gente" sorprendió con un adelanto de su programa del lunes donde traerán una entrevista exclusiva con Ricardo Gareca. En esta conversación, le consultan por su no continuidad en el banquillo nacional y el "Tigre" respondió fuerte y claro.

"Eso es algo que debe contestar el presidente de la Federación (Agustín Lozano) y el director deportivo (Juan Carlos Oblitas)" , apuntó Ricardo Gareca. Además, el "Flaco" no dudó en mandar un mensaje desde el corazón a todos los hinchas peruanos y les hizo un insólito pedido. "A mí no me gustaría que me olviden (los hinchas peruanos), porque yo no los voy a olvidar", finalizó Ricardo Gareca.

Estas declaraciones de Ricardo Gareca ahora cobran sentido con lo dicho por Nolberto Solano. Agustín Lozano, cabeza la FPF, debía ir a buscar al "Tigre" para convencerlo de seguir en la selección peruana y respaldar su proyecto, pero esto no fue así. Hoy el "Flaco" está en Chile y será nuestro rival el 21 de junio por la primera fecha del grupo A de la Copa América.