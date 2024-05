¡Es su hincha! Piero Quispe revela su gran admiración por Christian Cueva: "Es un referente para mí"

Parece que Piero Quispe podría ser la opción para liderar la Selección Peruana si Christian Cueva no puede cumplir con el plazo establecido por Jorge Fossati para viajar a Estados Unidos para la Copa América 2024. Actualmente, el jugador de Pumas reveló detalles sobre su relación con el '10' de Perú.

En ese sentido, el joven futbolista declaró que 'Aladino' es su más grande referente en el fútbol. Asimismo, espera que Cueva se recupere totalmente para que vuelva a las canchas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Piero Quispe revela que es hincha de Christian Cueva

El talentoso jugador que está ganando reconocimiento en la Liga MX ha tenido unos primeros días de entrenamiento en la Videna. Además, la conexión con el conocido Aladino ha sido elogiada tanto por el entrenador como por la prensa, quienes han observado cómo comparten varios momentos juntos.

En ese sentido, durante una rueda de prensa el joven futbolista reveló detalles de cómo se lleva con Christian Cueva actualmente. "Antes me tocaba verlos por la tele (Christian Cueva y Paolo Guerrero) por eso, ahora entrenar con ellos, es una felicidad bastante grande, un orgullo para mí y para toda mi familia", contó el volante de Pumas para la prensa local.

Piero Quispe no dudó en expresar su admiración por el 'Mundialista'. "Él es un referente para mí, es un gran jugador. Por el cariño que le tengo, hablo mucho con él. Y, si le toca ir a la Copa América, nos ayudará mucho. Él conoce su calidad. Nosotros estamos para apoyarlo", agregó con bastante seguridad.

Su adaptación a Pumas UNAM

Por otro lado, Piero Quispe se refirió a su adaptación al club Pumas, el cual ha significado un momento exigente en su carrera deportiva. En ese sentido, mencionó que hablar con un psicólogo fue de gran ayuda para lidiar con la presión de adaptarse rápidamente a su nuevo equipo, Pumas UNAM, después de su traslado desde Universitario.

"Primera vez que estoy en el exterior, me costó mucho adaptarme, casi tres semanas pero terminé haciendo bien las cosas en Pumas, me ayudó bastante las charlas con el psicólogo, me hizo fuerte. Ahora he terminado de buena manera y estoy 100% motivado en hacer bien las cosas acá en la selección", culminó la joven promesa durante la rueda de prensa.

Como se sabe, Piero Quispe está entre los 16 jugadores "extranjeros" convocados por el entrenador Jorge Fossati para los dos últimos partidos amistosos antes de la Copa América contra Paraguay (7 de junio) y El Salvador (14 de junio).