¡Le da con palo! Magaly critica a Ana Paula Consorte tras quejarse de no tener agua: "Bienvenida al Perú"

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme' la conductora no dudó en 'darle con palo' a Ana Paula Consorte quien ahora se ha convertido en una influencer que registra su vida en sus redes a través de transmisiones en vivo.

Esta vez la popular 'Urraca' cuestionó a la brasileña la necesidad de contar detalles de su vida personal que no tienen relevancia para el público, esto lo dijo en referencia a sus recientes declaraciones donde reveló no tener agua ni internet en su casa de Trujillo.

La baja de su nube

Ana Paula Consorte causó polémica hace algunos días luego de revelar mediante una transmisión en vivo que no cuenta con agua hace 4 días y tampoco tiene internet en la casa que comparte con Paolo Guerrero y sus hijos en Trujillo.

Ante estas revelaciones Magaly Medina no dudó en criticar a la brasileña por quejarse de situaciones que viven los peruanos todos los días y más en provincias donde el servicio no es del todo de calidad.

""Ella vive en una provincia donde seguro por arreglos por no se sabe que cosa le cortaron el agua porque a veces eso pasa, eso pasa en Lima pero claro solo por horitas pero ella dice por días sin internet y sin agua y porque quejarse de esto públicamente, para que la gente le diga pobrecita", dijo inicialmente.

La periodista afirmó que debe apechugar ante los problemas que tenga que atravesar en Trujillo y encontrar una solución y no solo quejarse por sus redes pues es la provincia donde su pareja, Paolo Guerrero, cumple con sus deberes deportivos.

"Él está en un equipo de provincia entonces te aguantas nomás, bienvenida a Perú, bienvenida a las provincias del Perú si eso pasa en Lima imagínense en las provincias", dijo.

Asimismo, la conductora reveló que la brasileña debe adaptarse al contexto en donde vive, pues en Lima también se sufre con problemas en las pistas, pese a ello, los ciudadanos se adaptan.

"Lima está llena de cráteres lunares, hay sectores de la ciudad de Lima donde no hay agua donde la gente tiene que comprarle al camión su balde de agua, bienvenida al Perú si vives acá te adaptas", acotó.

Por otro lado, Magaly recalcó que así como ella hay peruanos en peores situaciones de carencias y no les queda más que seguir adelante buscando soluciones para al menos tener una buena calidad de vida con lo necesario.

"Hay muchos peruanos que no tienen agua, que no tienen agua propia que no tienen servicios esenciales que tienen que comprar al aguatero, tienen que comprar el agua por baldes que tienen que llenar sus cilindros", dijo la periodista.

Finalmente, la 'Urraca' aconsejó a la pareja de Paolo que recurra a mercados para poder comprar bidones y así no estar contando a sus seguidores de las carencias que sufre.

"Te puedes ir al mercado de la ciudad de Trujillo ahí deben vender buenos plásticos cómprate unos grandes barriles de agua y vas adaptarte como todos los peruanos", concluyó.

Ana Paula Consorte frustrada por nuevo problema en su casa de Trujillo

Ana Paula Consorte se quejó nuevamente en redes sociales por la falta de servicios en la casa que comparte con Paolo Guerrero en Trujillo. Según sus publicaciones, el Internet y la calefacción no funcionan correctamente, lo que ha generado malestar en su día a día.

A través de sus historias de Instagram, Ana Paula expresó su frustración. "Hoy no podemos mirar la televisión porque no abonaron el Internet. Por lo que me informé, también hay un aviso de corte aquí. ¡Cada día una nueva!", escribió, dejando claro que no está nada cómoda con la situación.

Ana Paula Consorte se queja por problemas en su casa de Trujillo. (Instagram)

Consorte contó que estos inconvenientes no son nuevos. "Oigan gente, parece que soy una de esas viejas reclamonas en Instagram, ¿no? Para explicarles lo difícil que es, la semana pasada nos quedamos sin agua. Ahora no hay Internet, estoy con mis 4G en la televisión y es pésimo porque mi Internet es de Brasil. Para empeorar las cosas, la calefacción no funciona y la casa está toda fría", añadió, mostrando su descontento con la casa que le proporcionó Richard Acuña.

Ana Paula también insinuó que los problemas se deben a que no se han realizado los pagos correspondientes, sugiriendo que Richard Acuña podría estar detrás de estas fallas: "En fin gente, qué locura. Después dicen que yo no tengo paciencia. Tengo la paciencia del tamaño del universo", afirmó.