Magaly pierde juicio contra Jefferson Farfán tras interponer recurso de nulidad: deberá pagar 300 MIL SOLES

La batalla legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán llegó a su punto final. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió declarar inadmisible el recurso de nulidad presentado por la periodista y su productor, Patrick Llamo, confirmando la condena por violación a la intimidad agravada.

El caso se originó en 2019, cuando el programa de espectáculos que conduce Medina difundió imágenes del interior del departamento del exfutbolista. Aquella emisión desencadenó un proceso judicial que, tras varios años, ha quedado resuelto en favor de Farfán. Los jueces supremos ratificaron las responsabilidades tanto de la conductora como de su colaborador.

Magaly deberá pagar 300 mil soles a Farfán

En primera instancia, la periodista había recibido una sentencia de dos años y ocho meses de prisión efectiva, posteriormente convertida en 138 jornadas de servicio comunitario. También se fijó una reparación civil de 500 mil soles. Su productor fue sancionado con dos años de prisión, reemplazados por 104 jornadas de servicio comunitario, además del pago correspondiente.

Al llegar a segunda instancia, la Octava Sala Penal Liquidadora redujo el monto de la reparación civil a 300 mil soles, decisión que llevó a Medina y Llamo a interponer un recurso de nulidad. No obstante, la Corte Suprema consideró improcedente dicho pedido y mantuvo en firme la resolución.

De esta manera, Magaly Medina y Patrick Llamo deberán cumplir con el pago solidario de 300 mil soles a favor de Jefferson Farfán , además de las jornadas de servicio comunitario ya establecidas. Aunque la conductora argumentó que la reunión captada podía observarse desde la calle, los magistrados concluyeron que se trató de una vulneración a la intimidad del exjugador.

La vez que Magaly fue a la cárcel

En el año 2008, Magaly Medina vivió uno de los episodios más recordados de su carrera televisiva. La conductora de espectáculos fue sentenciada a cumplir pena de cárcel tras perder un juicio contra Paolo Guerrero, luego de difundir un reportaje que cuestionaba la vida personal del futbolista.

La sentencia estableció tres meses de prisión efectiva, lo que llevó a la periodista a ser recluida en el penal de mujeres de Chorrillos. Durante ese tiempo, su ausencia en televisión marcó la programación nacional y generó un fuerte debate sobre los límites del periodismo de espectáculos en el Perú.

Años después, la polémica vuelve a repetirse con otro referente del fútbol: Jefferson Farfán. En esta ocasión, la Corte Suprema ratificó la condena contra Medina y su productor, obligándolos a pagar 300 mil soles y cumplir servicio comunitario, reafirmando nuevamente que la intimidad de los deportistas merece protección legal.