Dayanita le responde a Jorge Benavides tras críticas por ofrecer 'servicios privados': "No tengo rencillas"

La actriz cómica Dayanita decidió romper su silencio tras las declaraciones de su exjefe, Jorge Benavides, quien la cuestionó por realizar "citas privadas" a cambio de dinero luego de abandonar el programa 'JB en ATV'. La exintegrante del espacio humorístico se pronunció Y abordó no solo su salida del programa, sino también su relación con Dani Rosales.

Durante su participación en el pódcast 'Escuchamos y juzgamos', disponible en YouTube, Dayanita abordó el tema con tranquilidad. Pese a las críticas, aseguró que mantiene respeto y gratitud hacia Jorge Benavides, a quien calificó como una figura clave en su carrera artística.

"Del señor Jorge Benavides no voy a opinar nada, es un excelente maestro y una excelente persona. Con él no tengo ninguna rencilla. Al contrario, le agradezco muchísimo. Siempre voy a ser agradecida. Yo sé mis razones por las cuales me tuve que alejar", explicó.