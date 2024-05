¡Renovado! Danny Rosales presume lipopapada en redes sociales: "Todo por el canje"

El famoso canje ha logrado que diversos personajes de la farándula logren optar por verse mejor estéticamente con los procedimientos a los que son sometidos con la finalidad de promocionar los resultados en sus redes sociales muchos de estos populares canjes han sido criticado por usuarios ya que en algunas ocasiones han tenido resultados negativos.

Es así que uno de los personajes que ha usado este famoso canje es el conocido Danny Rosales el comediante de 'JB en ATV' quien usó sus redes para promocionar un canje que lo haría verse mucho mas rejuvenecido.

Feliz con su lipopapada

Las famosas lipopapadas no solo son famosas entre mujeres sino también entre hombres que han optado por usar procesos estéticos que los favorezcan y detengan el paso del tiempo y ese es el caso de Danny Rosales quien se mostró emocionado por someterse a este retoquito y que lo registro en redes.

El cómico grabó los momentos después de la operación ambulatoria aseverando que se encuentra bien y que pronto veremos los resultados de su lipopapada.

"Un capo en cirugía plástica mira sus trabajos empezamos los retoquitos", escribió el comediante dejándose ver más recuperado y satisfecho con el proceso.

"Bueno terminamos la operación todavía estoy un poquito mareado por la sedación pero ya van a ver los resultados acabamos por el día de hoy", agregó el comediante quien de inmediato recibió comentarios de todo tipo en especial vacilándolo por no haberse arreglado la nariz.

"No le digan la ñanga, que ese es uno de sus puntos cómicos, sin ñanga ya ni es Dany", "Seguro te operaron en essalud!! Se confundieron una vez más!! ERA LA NARIZ !!!", "Era la nariz repito la nariz", "Y la nariz para cuando?", comentaron algunos.

En las últimas historias del comediante se le ve usando una faja para la zona operada con un semblante ya mucho más recuperado continuando con sus actividades diarias, se sabe que dentro de poco grabará cuales fueron los resultados de la lipoapapada.

Usuarios grabaron a Danny Rosales realizando show en presunto estado de ebriedad

El popular actor cómico Danny Rosales fue captado por un usuario en TikTok en presunto estado de ebriedad. Incluso, las imágenes en la red social se viralizaron rápidamente, pues alcanzaron más de 462 mil reproducciones en apenas 2 días.

¿Realmente estuvo ebrio en su show? En la publicación viralizada por el usuario "hainor_05", se puede apreciar al actor cómico con un comportamiento extraño que no pasó desapercibido por los internautas. Sin embargo, lejos de criticarlo por algún "papelón", reconocieron el talento del actor cómico para hacer reír a su público en un presunto estado de ebriedad.

"Wasca en el Circo", se puede leer en la publicación realizada por el internauta mencionado, el cual se viralizó rápidamente. "Ta borracho ese on", se le escucha decir al autor del video. No obstante, muchos usuarios se atrevieron a comentar al respecto mencionado que el cómico posiblemente estaba en estado de ebriedad, pero no era impedimento para hacer reír a su público.