Mujer confronta a Jorge Luna tras polémica con sus seguidores: "Yo sí tengo tres segundos de mi tiempo"

Jorge Luna experimentó un incidente en el aeropuerto de Nueva York en compañía de su esposa, quien es también la madre de sus hijos. El portal de entretenimiento 'Instarándula' publicó un video en el que se observa al presentador de 'Hablando Huevadas' siendo abordado por una seguidora.

En ese sentido, la mujer encaró a Jorge Luna recordándole sus polémicas declaraciones sobre que no tiene tres segundos de su tiempo para sus seguidores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mujer encara a Jorge Luna

Una mujer capturó el momento en video, donde confrontó al comediante sobre sus recientes controversias. La mujer mencionó específicamente las declaraciones del colega de Ricardo Mendoza sobre su actitud hacia los saludos que le piden sus seguidores en la calle.

"Yo sí tengo tres segundos de mi tiempo para dedicarte. Eh, muy bien, un gusto conocerte Jorge," fueron las palabras de la joven. Mientras esto sucedía, dos personas más lo reconocieron y le solicitaron una fotografía, a lo que la señora también se unió, pidiendo la oportunidad de tomarse una imagen con él.

El video rápidamente causó la reacción de muchos internautas, entre ellos Samuel Suárez habló sobre el tema en su reconocida página 'Instarándula'. "Fuerte que una admiradora te reciba con esa frase fulminante, pero así es. El cariño de las personas se valora", señaló el conductor en una de sus historias.

Jorge Luna junto a su esposa en Nueva York

En medio de una reciente controversia para Jorge Luna, surge este inesperado momento en donde la seguidora confronta al comediante. No obstante, no es la única polémica en la que el humorista se ve envuelto. Esta semana, el programa de entretenimiento 'Amor y Fuego' presentó nuevas conversaciones y declaraciones de una joven que afirmó que Jorge Luna le había sido infiel a su esposa, Melissa G. Samplini, en 2019, antes de su matrimonio.

Rodrigo González reveló que el youtuber había decidido viajar al extranjero con su esposa de forma repentina para evitar el impacto de las críticas debido a estos nuevos rumores. "Lo que sabemos es que él ha adelantado sus vacaciones, ha necesitado desconectar," comentó. Además, hizo alusión a una posible relación abierta entre él y la madre de sus hijos como una forma de lidiar con la situación.

"De repente tiene una esposa como Pamela López, de 'no pasa nada', 'yo lo conozco'. Quizá tiene una relación abierta como tenía su compañero, el menos gracioso, el Ricardo Mendoza (...) Espero no tartamudees cuando te pidan una explicación y espero que no te hagas el cojo tú, cuando tu esposa te diga, de dónde salieron estas conversaciones", acotó 'Peluchín' en su programa.