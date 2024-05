Usuarios respaldan a Karla Gálvez tras fuerte mensaje a Miguel Trauco: "Padre es el que cría"

Karla Gálvez ha encendido las redes sociales tras lanzar un contundente mensaje dirigido a su exesposo, el futbolista Miguel Trauco. Sus seguidores no tardaron en mostrarle su apoyo y reconocer su dedicación como madre.

Usuarios apoyan a Karla Gálvez tras polémica con Trauco

Karla Gálvez ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales tras lanzar un contundente mensaje dirigido a su exesposo, el futbolista Miguel Trauco. Sus seguidores no tardaron en brindarle su apoyo y destacar su labor como madre.

Karla Gálvez sorprendió a todos con un mensaje en Instagram que, aunque no menciona directamente a Trauco, deja claro su molestia por la falta de apoyo del futbolista hacia sus hijos en un viaje de estudio. "Solo por no querer pagar. Egoísta, imb...", fue una de las frases que causaron revuelo.

Contundente mensaje de Karla Gálvez. (Instagram)

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en respaldar a Karla. En sus publicaciones, especialmente en una foto celebrando su aniversario con Frank Mendoza, los comentarios fueron muy alentadores. "Eres una leona, Karlita. Tus hijos tienen una gran madre leona", "Qué linda parejita, y padre es el que cría, felicidades", escribieron algunos de sus seguidores.

Historia de la separación

La relación entre Karla Gálvez y Miguel Trauco terminó en 2019 en medio de rumores de infidelidad. La separación fue confirmada por Gálvez en Instagram después de que el futbolista fuera visto con la modelo Valeria Roggero en un restaurante en Milán, Italia. Desde entonces, Gálvez ha dejado claro que su relación con Trauco se limita a sus responsabilidades como padres.

En su reciente mensaje, Karla Gálvez criticó a Trauco por no querer pagar un viaje escolar para sus hijos. "Entiendo que no hayas tenido la oportunidad de tener una buena educación, pero no por ello vas a pretender que tus hijos pasen por lo mismo, o lo que es peor, que tú creas y les digas que un viaje de estudios solicitado por el colegio no tenga ningún beneficio y solo por no querer pagar", escribió. Esta declaración fue bien recibida por sus seguidores, quienes la apoyaron y criticaron al futbolista.

Usuarios apoyan a Karla Gálvez.

Los seguidores de Karla Gálvez aprovecharon la oportunidad para enviarle mensajes de aliento y reconocer su esfuerzo como madre. "Eres una gran madre, Karla. No dejes que nada te derrumbe", fue uno de los muchos mensajes de apoyo que recibió.

Aunque Karla Gálvez y Miguel Trauco ya no están juntos, la relación que mantienen por sus hijos sigue siendo un tema de interés para muchos. Con esta nueva polémica, queda claro que los seguidores de Gálvez están firmemente de su lado, reconociendo su esfuerzo y dedicación como madre.

Karla Gálvez sigue adelante con su vida, enfocándose en el bienestar de sus hijos y recibiendo el apoyo incondicional de sus seguidores. Mientras tanto, Miguel Trauco enfrenta las críticas por su aparente falta de compromiso como padre.