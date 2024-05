Yahaira Plasencia confesó que sufrió tras haberle sido infiel a Jefferson Farfán: "Entré en depresión"

Yahaira Plasencia impresionó a sus seguidores al lanzar su podcast el 21 de mayo. Durante la charla sobre las infidelidades de su primer invitado, la salsera reveló que también había sido infiel en el pasado y que las críticas del público la afectaron profundamente, sumiéndola en una depresión.

Recordemos que en el pasado, Yahaira Plasencia le fue infiel a Jefferson Farfán con otro futbolista. Ante ello, la salsera reveló que sufrió mucho durante este episodio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yahaira Plasencia confiesa que sufrió tras serle infiel a la Foquita

Yahaira Plasencia cuestionó a su primer invitado sobre sus múltiples escándalos, pero reconoció que no estaba en posición de juzgar, pues ella misma había traicionado a una de sus exparejas. Aunque no mencionó nombres, dejó entrever que se refería a Jefferson Farfán, señalando que esto sucedió cuando tenía 22 años y ya estaba involucrada en la escena del entretenimiento local.

"En algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p... hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todos un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado", comentó la salsera.

Yahaira explicó que este vergonzoso episodio la ayudó a crecer como persona y le enseñó a retirarse a tiempo para evitar lastimar a alguien querido: "Desde entonces, me cuidé, nunca más", reveló y aprovechó en reconocer que es mejor mantenerse soltero hasta estar bien emocionalmente para tener una pareja.

¿Con quién le fue infiel a Jefferson Farfán?

Durante el 2016, la relación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se vio afectada por la presencia de Jerson Reyes, un futbolista de segunda división. Reyes afirmó haber mantenido una relación secreta con la salsera a principios y finales del 2015, período en el cual ella ya estaba sentimentalmente comprometida con la 'Foquita'.

"Comenzamos con un coqueteo, que pasó a los besos y después se dio, no fue una noche, fue un todo lo que pasó. Yo estaba manejando y ella, en la parte posterior del carro, encapuchada, llama a su pareja", reveló el jugador de fútbol.

"Llegamos al hotel, yo salgo y la dejo hablando por teléfono. Le digo que ya está la habitación y que podemos subir. Ella subió hablando por teléfono con él (Jefferson Farfán). No sé cómo se las ingenió y me dijo que ya no la iban a recoger (el chófer de Jefferson)", reveló en aquel año Reyes en 'El valor de la verdad'.