¡La pasa mal! Greissy Ortega le pide ayuda otra vez a Magaly para volver al Perú: "Por mis hijos"

Greyssi Ortega nuevamente se comunicó con el programa de Magaly Medina para pedirle entre lágrimas poder volver al Perú junto a sus hijos ya que está afrontando una difícil situación tras su separación con ítalo Villaseca.

La hermana de Milena Zárate se mostró bastante mortificada ya que solamente le han dado un plazo determinado para que pueda permanecer en el país norteamericano ya que su situación no es legal.

Pide su retorno a Lima

El día de ayer 21 de mayo Greyssi Ortega se comunicó con el programa de Magaly TV la firme para pedir ayuda ya que su situación en Estados Unidos cada vez está empeorando.

Ortega afirmó que su expareja ítalo Villaseca ha sido indiferente con la situación ya que ni siquiera se ha preocupado por el bienestar de sus hijos no los iba a visitar y tampoco ha recibido alguna llamada.

Incluso la colombiana aseveró que debió haberle hecho a casa a su hermana Milena y a su madre quien en todo momento le aconsejaron que no era beneficioso que se fuera del país junto a ítalo pese a ello no escuchó a sus familiares.

"Magaly, a mí me duele porque me lo decía Milena, mi mamá, me lo decía todo el mundo: 'no te vayas para allá (Estados Unidos)'. Yo de terca me vine para acá, porque yo no quería dejar mi matrimonio (..) Lleva cuatro meses sin preguntar por mis hijos, yo tengo esas pruebas. No pregunta si comen o no", expresó con la voz entrecortada.

Es así que Greissy pidió la ayuda de Magaly para que pueda retornar al país junto a sus hijos y su situación económica pueda mejorar para así solventar las necesidades básicas de los menores.

"Trabajar para mis hijos y para mí recibir terapias, que siempre las he necesitado, y obviamente también darle la educación que mi hijo, el mayor, necesita por el autismo que él tiene", dijo.

Finalmente, Greyssi confesó que ítalo es responsable de maltratar a su hijo mayor debido a que padece una condición.

"Él (ítalo) nunca lo ha querido por la condición que él tiene. Le jalaba la oreja porque sabía que a mí me dolía, Magaly. Mi hijo el mayor es siempre mi debilidad, porque con él pasé muchas cosas que ustedes lo saben", finalizó.

Magaly Medina le recomendó alejarse del todo de su expareja en caso logre volver al Perú por el bienestar de sus hijos quienes son los más afectados emocionalmente por las constantes peleas de ambos.

Greissy Ortega estalla al enterarse de la nueva relación de Ítalo Villaseca

La hermana de Milena Zárate publicó una historia en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores y de los medios. Y es que Greissy Ortega replicó la historia de un misterioso usuarios en donde se aprecia una imagen de su expareja Ítalo Villaseca. En tal sentido, se puede apreciar a él caminando de la mano con quien sería su nueva conquista.





La imagen no tardó en causar diversas reacciones entre los seguidores de la colombiana. "Ahora entendemos por qué abandonó y le pegaba a la esposa y a los hijos a su suerte si se vende con la nueva pareja por las calles de New York. Que asco de hombre, esa familia se fue por él y les haga a esos niños eso. Ya tengo identificada a la mujercita que sabe que él tiene familia y aun así aceptó", escribió la usuaria que difundió la foto.

"Que bueno que te libraste de un hombre como ese, sigue adelante con tus hijos, estos personajes no valen la pena", agrega la internauta en el post, el cual fue replicado por Greissy.