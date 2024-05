David Villanueva se desvive en elogios a Mónica Sánchez: "Es una grandísima amiga"

David Villanueva, el actor español que encarna a 'Xavi Sanz' en la serie "Al fondo hay sitio", expresó su admiración y la sólida amistad que mantiene con Mónica Sánchez, de quien su personaje está enamorado en la trama. Además, menciona que no se ve a sí mismo como un galán, sino como alguien sencillo y con mucha calle.

En ese sentido, reconoció la actuación de Mónica Sánchez en la pantalla chica afirmando que aprendió bastante de ella. Conoce más detalles en la siguiente nota.

David Villanueva elogia a Mónica Sánchez

El actor español que encarna a Xavi Sanz en la popular serie Al Fondo Hay Sitio no dudó en expresar su gran admiración por su compañera Mónica Sánchez, más conocida como Charito en la serie peruana. Ante ello, David Villanueva afirmó que ha aprendido bastante de la actriz peruana.

"Estuvimos en su momento, estuvimos saliendo, fue una persona muy importante y lo sigue siendo a nivel amistad. Ella es muy feliz con su pareja actual y eso me hace feliz. Es una grandísima amiga y compañera, la admiro como ser humano, como actriz, y me ha enseñado mucho acerca de la industria en el Perú, de la sociedad", reveló para un medio local.

Por otro lado, sostuvo que no se considera a sí mismo como un galán, ya que así lo ven muchos de los fanáticos de la serie. Él sostiene que es alguien bastante sencillo y con calle. "No me considero galán. La palabra galán no me identifica, pero cuando llegue al Perú tenía un perfil que se asociaba a un tipo de galán pero en mi caso soy una persona muy de la calle, sencilla, normal, que tiene sus cosas buenas y no tan buenas como todos", sostuvo el actor español.

Habló sobre sus personajes

"La palabra galán me queda corta, como que te ubica en un espacio muy chiquito porque eres solo eso... una carita y no tiene nada que ver conmigo. Mis personajes no los considero galanes, creo que eso está desfasado en el tiempo", continuó diciendo David Villanueva.

Por último, se refirió a cómo han cambiado las novelas en el Perú. "La televisión en el Perú se ha ido adaptando a las necesidades globales, y cuando he trabajado con Michelle Alexander en las novelas mi personaje no era el galán edulcorado ni romantizado sacado de un culebrón mexicano; sino un persona sencilla. He sido trabajador de un circo, profesor de escuela de provincia, psicólogo y solo en Colorina fui un tipo adinerado", expresó David Villanueva.