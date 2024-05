Yolanda Medina denuncia que su hija es víctima de extorsión: "Me da temor salir de casa"

La cantante Yolanda Medina hizo una denuncia en el programa 'Dilo Fuerte' de Lady Guillén, revelando que su hija está siendo extorsionada después de presentar su emprendimiento en un programa de Latina TV. Medina explicó que los extorsionadores se hacen pasar por empleados del canal y están exigiendo dinero a cambio de la cobertura publicitaria que se emitió.

"La llaman todo el día y toda la noche, para decirle que si no pagan van a demandarla, esto ya se está yendo de nuestras manos", expresó para el programa de Panamericana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yolanda Medina preocupada por su hija

La cantante de cumbia reveló que ya ha tomado cartas en el asunto. Y es que Yolanda Medina detalló que ya ha realizado cuatro denuncias, pero hasta el momento no recibe ninguna ayuda de las autoridades. Por ello, siente terror al salir de su casa y teme que cualquier cosa pueda suceder. "Ya he hecho cuatro denuncias y lo único que me dicen es que les apague el celular, los bloquee y no les conteste", relató para Trome.

Además, sostuvo que se encuentran muy asustada por la situación que se encuentra atravesando su hija y tiene miedo de salir de su casa. "Una puede ser fuerte, pero a veces el mismo cuerpo no da para más, pero hay que levantarse. Hoy amanecí con todo el cuerpo temblando, y ya hasta me da temor salir de mi casa, a eso hemos llegado", expresó.

"Mi hija tiene un pequeño emprendimiento y de ahí se agarran para extorsionarla y amenazarla. Yo ahorita me encuentro bien consternada con todo, muy nerviosa. Mi hija no está conmigo, está lejos y que me llame desesperada por sus cosas a ninguna madre se lo deseo, vivir con esta incertidumbre que algo les pueda pasar a tus hijos", afirmó Yolanda.

La ocasión en la que se disculpó con su hija

En noviembre de 2023, la cantante de cumbia y su hija vivieron un momento conmovedor, cuando la madre le pidió disculpas por haber estado ausente durante su infancia. "Tu sabes amor, que tú eres mi debilidad. Que esa Yolanda fuerte que muchas veces ha querido que tu seas una mujer guerrera y luchadora, quizá sea una coraza. Sabes lo mucho que te amo y sí no he estado presente muchas veces es porque quería que seas grande", comienza Yolanda Medina.

"Siento haberte dejado tan niña, pero no es que quisiera dejarte. Quise que tengas lo que tu madre no tuvo, de repente, material. Pero, papá, mamá, gracias por formar a mi hija (...) Sabes que te amo. La vida no nos ha dado cosas materiales, pero sí nos ha dado algo muy especial (...) Perdóname, si no te lleve a despedir de tu padre, pero para mi fue lo mejor, porque nunca jamás quise verte llorar ", siguió la cantante entre lágrimas.