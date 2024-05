Janet Barboza llora EN VIVO por emotivo saludo de su hija en Italia: "Ella es todo para mí"

Este viernes en "América Hoy" se vivió un momento muy especial y emotivo. Janet Barboza, una de las conductoras, no pudo contener las lágrimas tras recibir un sorpresivo mensaje de su hija Antonella, quien actualmente se encuentra en Italia completando su maestría.

Janet Barboza se quiebra tras emotivo mensaje de su hija

La conductora de "América Hoy" Janet Barboza vivió un momento súper emotivo que queremos compartir con todos ustedes. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, Janet recibió un mensaje muy especial de su hija Antonella, quien está en Italia realizando su maestría.

La sorpresa se dio en pleno programa, cuando de repente se conectaron en vivo con Antonella para una celebración anticipada del Día de la Madre. A pesar de la distancia, el amor se sintió más cercano que nunca.

Antonella, desde Roma, no dejó pasar la oportunidad de expresar todo su cariño: "Esta va a ser la primera vez que pasemos el Día de la madre separadas, pero ya llegará el momento en el que estemos juntas. (...) Ella sabe que la amo, que la adoro", dijo emocionada.

La joven también aprovechó para destacar las cualidades de su mamá, dejando claro el gran ejemplo que ha sido para ella. "Debe de ser la mamá más cariñosa del mundo, es amor puro, es super relajada. (...) Siempre me ha inculcado el valor de ser agradecida con todo lo que tengo, es una lección que siempre me voy a llevar conmigo", compartió Antonella, mostrando la profunda admiración que siente por su madre.

Janet, por su parte, no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras de su hija. Con la voz entrecortada, le respondió, asegurando que siempre estará allí para apoyarla. "No me puedo imaginar una vida sin ti", confesó Janet, demostrando que el vínculo entre ellas es inquebrantable.

Janet orgullosa de su hija

Durante el programa, también se reveló el motivo del viaje de Antonella a Italia. Inspirada por otro padre orgulloso en el set, Janet compartió la noticia de los avances académicos de su hija. "Wow Federico, qué lindo. ¿Sabes qué me hace recordar eso? Que mi hija va a hacer su maestría en Roma, así que estoy muy feliz", expresó con una gran sonrisa.

Este hermoso intercambio no solo emocionó a las conductoras y al público de "América Hoy", sino que también nos recordó la importancia de las relaciones familiares y el apoyo mutuo, sin importar las millas que nos separen.

Así que ya saben, no importa dónde estén ni cuán lejos se encuentren, el amor de familia siempre encuentra la manera de expresarse. ¡Qué bonito es ver estos momentos de amor genuino en vivo! Estaremos al tanto de cualquier novedad en el mundo de la farándula.