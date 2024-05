¡Solo amigas! Gabriela Herrera descarta tener una relación con Shirley Arica tras rumores

Gabriela Herrera aclaró que Shirley Arica es su amiga, luego de que en las redes sociales surgieran especulaciones sobre su relación al verlas entrar a un hotel con un amigo. Cabe recordar que ambas estuvieron presentes en el evento de Cochinola que se llevó a cabo el pasado 30 de marzo en el Centro Cultural Deportivo Lima, en Chorrillos.

En ese sentido, mucho se dijo sobre ambas modelos. No obstante, ellas se han tomado con humor las diversas especulaciones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gabriela Herrera desmiente relación con Shirley Arica

Recientemente, Gabriela Herrera decidió aclarar los rumores que la relacionaban a ella con la modelo Shirley Arica. Recordemos que ambas estuvieron en el evento 'Cochinola' y, luego de ello, fueron vistas entrando a un hotel junto a un amigo, pero por un breve momento.

Aún así, muchos usuarios en las redes sociales especulaban que entre ambas habría una relación. No obstante, la modelo Gabriela Herrera se encargó de aclarar estos rumores. "Sí, pero más con ella de que somos novias y al chico, incluso, lo dejaron de lado. Me da risa, Shirley y yo nos hemos matado de risa, y fastidiamos con eso", dijo para un medio loca.

"En verdad nos reímos porque obviamente no es cierto, somos amigas. La conozco hace años, pero recién se nos da que nos vean juntas. La quiero un montón, fuimos juntas a Cochinola y quedamos en regresar igual", acotó la modelo frente a los rumores.

¿Qué dijo Shirley Arica?

Shirley Arica conversó con los reporteros de 'Amor y fuego' sobre las imágenes que la captaron junto a Gabriela Herrera ingresando a un hotel con un hombre después de asistir al evento 'Cochinola'. La famosa 'Chica reality' aclaró que el hombre en cuestión es simplemente un amigo y explicó que salieron rápidamente del hotel porque el check-in no estaba disponible hasta después de las 3:00 p.m.

"Es un amigo mío hace años. Llegamos, pero el check in era a partir de las 3 de la tarde y no podíamos descansar, mi amigo nos dijo: 'quédense en mi jato y yo me duermo en el mueble'", expresó relajada la modelo.

También mencionó que ahora se refiere a Gabriela como su "novia" porque muchas personas comenzaron a llamarla lesbiana después de que se difundieron las imágenes: "Le digo 'la novia' porque nos han dicho hasta que somos lesbianas, ya no sé qué más me van a inventar, pero no, me gustan los hombres".

"Estoy soltera, ya me aburrí de salir con puro imbécil. No quiero estar con nadie, estoy dedicada a mi chamba, entonces no, no tengo tiempo", finalizó Shirley Arica.