Giancarlo Cossio revela que Shirley Arica le debería cerca de 10 mil soles por incumplir eventos: "Eso no es amistad"

Giancarlo Cossio ya no se calla más. El productor y 'examigo' de Shirley Arica soltó tremenda bomba en televisión al acusarla de deberle cerca de 10 mil soles por incumplir eventos. Según contó, la popular 'Chica Realidad' dejó plantados a empresarios de varias ciudades, y como él era el intermediario, terminó cargando con las consecuencias.

Giancarlo Cossio acusa a Shirley Arica de deberle como 10 mil soles

El productor Giancarlo Cossio, conocido por ser amigo y mánager de varias figuras de la farándula, rompió su silencio en vivo y contó en "La Noche Habla" que Shirley Arica le habría quedado debiendo cerca de 10 mil soles por no cumplir con eventos pactados. Asegura que esta situación lo dejó mal ante empresarios, quienes ya no confían en él para contratos.

Todo empezó cuando Shirley salió a decir que Giancarlo no era su amigo íntimo, a pesar de conocerse desde hace años. Él no aguantó más y decidió soltar todo lo que tenía guardado.

"Me molesta que salga una persona como ella que no sabe el concepto de amistad... Shirley discúlpame, pero creo que en los casi 20 años que nos conocemos tengo un millón de cosas que he guardado tuyas", dijo furioso Cossio.

Contó que no solo la conocía bien, sino que incluso le producía su podcast y ella lo había buscado hace poco para hacer uno juntos.

No fue a los shows y nunca devolvió el dinero. Giancarlo aseguró que Shirley incumplió eventos en Chiclayo, Trujillo y Arequipa, donde ya habían recibido adelantos de los empresarios. Por culpa de eso, él quedó mal parado.

"De Chiclayo, de Trujillo y de Arequipa, donde yo tengo ahí los los depósitos que le hice y los empresarios nunca más me volvieron a llamar... Eso me compete a mí porque yo estaba de intermediario", contó.

Cuando preguntaron si denunciaron a Shirley por eso, Giancarlo dijo que no. Además, reveló que debe cerca de 10 mil soles por los adelantos de los eventos.

"No, porque se la agarraron conmigo porque yo era el representante, pero yo tengo ahí los vouchers y todas las conversaciones... Siempre me he quedado callado. Pero si Shirley me responde, yo hablo con pruebas", advirtió. "Tendría que revisar los vouchers, pero está más o menos en unos 10,000 soles, 9000... unos adelantos porque no era obviamente todo, pero sí", explicó.

Shirley se excusaba y se iba de juerga

Según el productor, Shirley ponía excusas para no ir a los eventos, pero luego se enteraba que estaba de fiesta.

"Ella se pega la bomba y al día siguiente no se le antoja ir al aeropuerto... Siempre es mi mamá, mi hija, mi perro, mi gato. Ese es su floro de siempre", aseguró Cossio.

También recordó un viaje reciente donde Shirley lo dejó tirado en Colán, después de una salida donde ambos bebieron. Eso lo hizo abrir los ojos.

"Buena amiga, no, porque me lo has demostrado todos estos años en el último viaje que me dejaste tirado en Colán... Eso no es amistad", sentenció.

La amistad entre ambos parece estar totalmente rota. Cossio remató diciendo que no piensa seguir callando si ella sigue hablando de él.