¡Hay niveles! Marisol se luce con compras de lujo durante su viaje por Europa: ¿Cuánto habría gastado?

Marisol sí que disfrutó su gira por Europa a todo dar, y no solo por los conciertos, sino también por las compras de lujo que hizo. El programa "América Hoy" se mandó con un informe especial mostrando cuánto habría estado gastando la cantante en marcas exclusivas durante su paseo por el viejo continente.

Marisol estuvo viviendo su mejor momento en Europa. La popular 'Faraona de la Cumbia' no solo cantó en distintos países, también se estuvo dando todos los gustos con lujosas compras que han dejado a todos con la boca abierta.

El programa "América Hoy" hizo un informe especial donde mostraron que la cantante viene gastando fuerte en ropa y accesorios de marcas exclusivas como Gucci y Prada. A través de sus redes, Marisol ha compartido varias fotos y videos donde se le ve feliz, rodeada de bolsas de tiendas de lujo.

Se pasea con Gucci y Prada. En una de sus publicaciones, Marisol aparece sonriendo al lado de una maleta Gucci.

Según compartió el programa de espectáculos, ese modelo es el "Gucci Savoy Medium Trolley", valorizado en nada menos que 3890 dólares, lo que en soles equivale a 13 mil 875 soles. ¡Una maleta de lujo! Además, tiene otro maletín de la misma marca, el "Gucci Savoy Medium Duffle Bag", que cuesta 2750 dólares, es decir, unos 9165 soles. ¡Y eso no es todo!

También se le vio en video con una cartera Prada. Según el informe, sería el modelo "Prada Arqué de piel con solapa", que cuesta 2550 euros, o sea, unos 9998 soles. Para completar el look, llevaba un bividi de la misma marca que estaría valorizado en 790 euros, lo que equivale a 3291 soles.

Con esas exclusivas compras, Marisol habría gastado alrededor de 36 mil 329 soles, solo en esas cuatro piezas de lujo. ¡Todo un despliegue de glamour!

En el set de "América Hoy", el invitado Carlos Cacho no se sorprendió con el gasto de Marisol y lanzó tremenda frase.

Edson Dávila aprovechó para bromear con Valeria Piazza y decir que compra marcas bamba. Pero la conductora no se quedó callada.

"De repente no le gusta bien gastar mucho. Por ejemplo, Vale, tú que compras cosas así, bambitas...", dijo entre risas. Valeria se defendió: "¡Yo jamás he comprado nada bamba! Si no tengo para una cartera de marca, prefiero comprar una sin logo antes que una pirata", dijo firme.