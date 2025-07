Marisol niega haberle mandado indirectas a Pamela López por pensión de sus hijos: "Hay que trabajar"

Marisol y Pamela López tienen una particular relación, ya que hubo rumores de que la cantante había tenido un acercamiento sentimental con el exesposo de Pamela, Christian Cueva. Sin embargo, Marisol ha negado todo en varias oportunidades y, en una reciente entrevista, negó haberle enviado indirectas a Pamela.

Hace unos días, Marisol lanzó una frase en uno de sus conciertos, donde hacía alusión a las mujeres que reclaman constantemente una pensión alimenticia a los padres de sus hijos. Según ella, deberían mejor ponerse a trabajar. Aunque no dedicó la frase a alguien en especial, usuarios en redes y medios de comunicación aseguraron que sería un dardo contra Pamela López.

Recordemos que en los últimos meses, Pamela se ha enfrascado en una batalla judicial y mediática, ya que asegura que Christian Cueva no le pasa pensión a sus hijos desde hace varios meses, aunque el futbolista y su abogado han indicado que sí se está haciendo un abono a una cuenta bancaria.

Al ser consultada sobre haberle mandado una indirecta a Pamela, Marisol indicó que nunca mencionó a la popular KittyPam y, por el contrario, dijo que no tiene nada contra nadie, ya que los mensajes que da en conciertos son para empoderar a las mujeres.

"No le pueden seguir mendigando a alguien algo que no quiere darle. Entonces, hay que trabajar, hay que decirles a nuestros hijos: bueno, hasta aquí es vivir un mundo diferente, hoy nos toca vivir otra realidad, y enseñarles a nuestros hijos que no siempre van a tener todo en la vida", indicó en entrevista con Trome.