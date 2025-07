Shirley Arica encara a Macarena Gastaldo y aclara la pelea que tuvieron: "No cuenta la historia completa"

Macarena Gastaldo se confesó en 'El valor de la verdad' y contó detalles sobre el conflicto que tuvo con Shirley Arica. Según relató, todo empezó cuando se emocionó al acariciar a una mascota, pero a Shirley le molestó el tono de su voz. Ante estas declaraciones, 'La chica dinamita' no se quedó callada y rápidamente le respondió a la argentina.

Durante la transmisión de su podcast, Shirley Arica se mostró incómoda por las palabras de Macarena Gastaldo, quien relató que su enemistad comenzó por un supuesto malentendido al acariciar a una mascota. Según la versión de la argentina, Shirley se molestó por el tono de su voz. Sin embargo, Arica aseguró que la situación fue mucho más compleja de lo que Gastaldo contó.

"Hubo un altercado entre ambas. Ella dice que me tiró un puñete y se me cayeron las joyas... no sé cómo alguien te mete un puñete y las joyas se caen automáticamente, eso no entendí. Yo sentí claramente cuando me arrancan la cadena. No cuenta la historia completa", expresó Shirley durante su programa.