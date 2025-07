¡Soltera pero no sola! Paula Manzanal deja al padre de su hija y ya sale con conocido actor gringo

¡No pierde el tiempo! Paula Manzanal volvió a estar en el ojo de la farándula luego de confirmar que ya no tiene ninguna relación con Nicolás Roson, el empresario francés y padre de su última hija. Así lo dio a conocer a través de un mensaje de WhatsApp enviado a un reportero de "Magaly TV La Firme", donde confirmó que está en saliditas con un nuevo galán: un famoso actor estadounidense.

Paula Manzanal confirma ruptura con su ex y se luce con actor gringo

La influencer Paula Manzanal confirmó que ya no tiene ninguna relación con el empresario francés Nicolás Roson, padre de su última hija. Y no solo está soltera, sino que ya tiene nuevo galán. Así lo reveló ella misma en "Magaly TV La Firme".

A través de un mensaje por WhatsApp, Paula fue directa y sin rodeos. "Ya no estamos", escribió al reportero del programa de Magaly Medina. De esa forma, confirmó que su historia con el francés quedó en el pasado.

Pero eso no fue lo único que soltó. Paula también reveló que está en salidas con un nuevo chico, y no es cualquiera.

Se trata de Dusty Lachowicz, un actor y modelo estadounidense conocido por su papel en la miniserie "Knight in shining suite" y por haber sido vinculado sentimentalmente con la actriz mexicana Eiza González.

En una de sus historias de Instagram, Paula ya había dejado pistas de que no estaba sola. Se le vio en una cena con un misterioso acompañante. Y cuando le preguntaron si se trataba de Dusty, ella contestó sin dudar:

"¿Cómo sabes? ¿Te teletransportas? No le hago daño a nadie, estoy soltera", dijo con tono relajado respondiendo las imágenes que le mandaron.

Fin a su historia de amor

Hace unos meses, Paula mostraba en redes su relación perfecta con Nicolás Roson, con quien tiene una hija y parecía querer formar una familia. Viajaron a Tailandia en febrero, y compartían fotos felices en marzo. Pero al parecer, esa historia terminó más rápido de lo que comenzó.

Desde hace tres semanas, Paula ha estado subiendo frases como "pasando la página" o "soy la mujer soñada de otro, más rico", dejando claro que su vida había dado un giro total. Además, se le ha visto disfrutando del verano en Ibiza, rodeada de amigos y brindando en discotecas.

¿Y el ex? Nicolás Roson, quien hasta hace poco aparecía en todas sus publicaciones, ya no figura en sus redes. Todo indica que la separación no fue amistosa, pues Paula decidió no dar detalles sobre el motivo de la ruptura.

Lo que sí se sabe es que la influencer quiere pasar la página y disfrutar esta nueva etapa. Y al parecer, Dusty Lachowicz es parte de esa nueva aventura.

La ex chica reality demuestra, una vez más, que cuando una puerta se cierra, otra se abre... ¡y con alfombra roja!

Como dijo Magaly Medina en su programa: "Paula está descubriendo nuevos talentos. Es muy buena. Está guapo, pero está joven", en referencia al nuevo galán que se luce a su lado.

Con un corazón libre, una hija y muchos seguidores, Paula Manzanal sigue dando que hablar. ¿Será este actor gringo el definitivo? Por ahora, todo indica que la está pasando muy bien.