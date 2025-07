Paul Michael revela que quiere tener un hijo con Pamela López y ella responde: "Estoy ligada"

Paul Michel y Pamela López, quienes se han convertido en una de las parejas más comentadas de la farándula, protagonizaron un momento inesperado en una reciente transmisión en vivo. Durante el encuentro virtual, el exchico reality sorprendió a todos al revelar que le encantaría tener un hijo junto a Pamela, desatando reacciones divididas.

Mientras Paul hablaba con entusiasmo de la posibilidad de convertirse en padre nuevamente, Pamela, conocida por su carácter directo, no dudó en ponerle un alto. Con humor, pero dejando clara su postura, le recordó a Paul que no está interesada en volver a ser madre, sacando risas entre sus seguidores y generando un sinfín de comentarios.

"Paul me das risa, a parte no hay forma porque yo estoy ligada. Ay, Paulcito" , respondió Pamela.

La pareja mantiene una relación controvertida, debido a que Paul forma parte de Orquesta Candela, agrupación que realiza giras por distintas ciudades del Perú. Aun así, ambos aprovechan sus redes sociales, especialmente TikTok, para mantenerse conectados y compartir momentos juntos, lo que también les genera ingresos adicionales.

Esta diferencia de opiniones sobre formar una familia podría convertirse en un punto de tensión. Mientras Paul, de 26 años, sueña con tener un segundo hijo, Pamela, de 38, ha cerrado por completo esa posibilidad, pues ya ha decidido no volver a ser madre.

Los seguidores de la pareja no han tardado en comentar el episodio, entre bromas y especulaciones sobre el futuro de su relación. Aunque se mantienen juntos y siguen generando contenido, algunos creen que estas discrepancias podrían ser una alerta para su estabilidad. Por ahora, Paul continúa ilusionado, mientras Pamela deja claro que la maternidad no está en sus planes.

El pasado fin de semana, Pamela López estuvo animando un concierto en Chimbote donde también se presentó su pareja Paul Michael, pero fueron criticados fuertemente. Ante esto, la expareja de Christian Cueva se quebró en llanto al recordar que lo hace para cubrir los gastos de sus hijos.

En el programa 'Ponte en la cola', Pamela López estuvo como invitada especial para hablar más sobre la relación con el padre de sus últimos hijos. Es así como Ricardo Rondón le recordó sobre su presentación en Chimbote y le preguntó si sintió ofendida o nerviosa que el público le gritara 'Cueva' durante su show de animación en el último fin de semana. Ante esto, la influencer respondió quebrándose entre lágrimas.

"Yo no nací para esto, no estaba preparada para animar. Estar sentada aquí o parada en un escenario no era lo que yo pensaba, pero me toca hacerlo porque es la única manera en que puedo sacar a mis hijos", indicó.