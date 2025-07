Paul Michael pone el pecho por Pamela López tras ola de críticas en redes: "Ella trabaja todos los días"

Paul Michael llegó al set de La Noche Habla como parte de su incorporación a la Orquesta Candela. El cantante estuvo promocionando los nuevos conciertos de la agrupación de cumbia a la que ahora pertenece, aunque también se dio un momento para defender a su novia Pamela López de los ataques que ha recibido últimamente.

Desde hace varias semanas, Pamela viene siendo blanco de críticas por parte de figuras del espectáculo, como Lucho Barrunto y, más recientemente, Marisol. Cuando Paul fue consultado sobre eso, resaltó el esfuerzo que Pamela hace diariamente para seguir trabajando y sacar adelante a sus hijos.

"Hay gente que siempre la va a tocar (a Pamela). Ellos no saben que se levanta todos los días a trabajar, a hacer contenidos, los shows que no salen. Gracias a Dios, le estamos poniendo punche" , indicó en un inicio.

Asimismo, Paul aclaró que tienen el respaldo del público y descartó que la gente haya abandonado el recinto en el que él se presentó en Chimbote, tal como dejó entrever No hagas TV, la firme en uno de sus más recientes programas.

El cantante Paul Michael estuvo recibiendo muchas críticas luego de que empezara a salir con Pamela López a varios centros nocturnos y más, aunque ya se había retirado de la Combinación de la Habana. Muchos artistas del medio de la TV lo empezaron a llamarlo como 'carga carteras' o 'mantenido', debido a que no se conocía un trabajo estable.

Ahora, el joven artista ingresó a Orquesta Candela y fue anunciado en una conferencia de prensa. Es así como finalmente sale a defenderse tras apodos hacia su persona y niega que sea 'mantenido' de su pareja.

"Yo tengo correa. Voy a trabajar con la Orquesta Candela, así que tendré dinero para pagar los gustitos. No me molesta (que le digan mantenido). Me baño en aceite porque sé que no es cierto", expresó ante la prensa según informó 'El Trome'.