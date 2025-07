'Metiche' arremete contra Paul Michael: "Enamoraste a Pamela López para que hablen de ti"

El conductor Kurt Villavicencio es conocido por dar sus opiniones sin ningún filtro y es así como Paul Michael ha decidido no responder o asistir a su programa. Ahora, el joven cantante decidió arremeter en contra de 'Metiche', pero el artista no se quedó callado y le dijo de todo.

'Metiche' arremete contra Paul Michael

Luego de que Paul Michael no asistiera al canal de Panamericana TV por un tema médico, los reporteros de 'Todo se filtra' fueron a entrevistarlo en otro medio de televisión. Es así como Kurt Villavicencio no dudó en responderle luego de que la pareja de Pamela López le dijera 'qué se puede esperar de él'.

"En ningún momento he mentido sobre esa deuda, porque si pueden acercarse a Panamericana, cruzan y ahí esta en letrerito de que cortaron la luz. Vimos nuevamente como el mes pasado que había un corte de luz en el local que funcionaba la discoteca. Señor colágeno dice que 'de mi se puede esperar lo que sea' ¿De qué me puede decir? porque nosotros acá no venimos y despotricamos contra la gente, ni mentimos", expresó.

Así mismo, no dudó en comentar sobre el accidente que tuvo el nuevo artista de cumbia donde se rompió un diente con su carro, pero el conductor de TV le corrige y le recuerda que el automóvil no es suyo, sino de Pamela López.

Afirma que enamoró a Pamela López por ganar fama

Después, 'Metiche' siguió expresándose muy molesto por las declaraciones de Paul Michael hacia su persona afirmando que estaría incentivando el morbo o mintiendo. Es así como le recordó las declaraciones de su expareja y madre de su hija por la agresión que sufrió de su parte. Además, termina recalcando que habría conquistado a la ex de Christian Cueva para hacerse conocido.

"A mí realmente me revienta y no puedo decir lisuras porque estamos en televisión, pero la gente ya se imagina a donde me puede llegar esas declaraciones. ¿Le he mentido a alguien? A usted señor colágeno no se le ocurrió mayor idea que enamorar a Pamela López, personaje mediático para que hablen de ti", expresó

Finalmente, el conductor de TV dejó en claro que no estaría mintiendo en ninguna forma o dando alguna información sin verificar. Por ello, Kurt Villavicencio no dudó en despotricar contra Paul Michael y le recuerda que ganó fama por conquistar a Pamela López cuando antes no era conocido por su talento.