Pamela López confirma que el cierre de su discoteca 'La Cueva de KittyPam': "No funcionó"

La influencer Pamela López sorprendió hace más de un mes anunciando por todo lo alto su nueva discoteca 'La Cueva de KittyPam'. Lamentablemente, este negocio de la ex de Christian Cueva no habría funcionado y fue confirmado por ella misma en un programa de TV.

Pamela López se dio a conocer en la farándula después de anunciar su separación con Christian Cueva y fue ampayada en muchas ocasiones en discotecas casi todos los fines de semana. Tiempo después, quiso incursionar abriendo su propia discoteca al lado de algunos socios hace más de una mes.

Lo que asombró es que cuando cumplió un mes de inauguración, la discoteca ya no lucía con gente que ni la misma influencer estaba presente. Días después lucía completamente cerrado hace más de una semana. Después, Paul Michael reveló que estaría remodelando y ahora, Pamela López confirmó que ya no existirá la discoteca, pero estaría renovando para presentar una nueva propuesta de centro nocturno.

"¿Qué pasó con la Cueva de KittyPam? ¿Quebró?", le preguntó la conductora de TV en 'Amor y Fuego' y Pamela López responde: "Gigi por favor, existe. Estamos trabajando en un proceso, ya no va a ser discoteca, va ser algo bien chévere, bien bonito. No funcionó como tal y veíamos que no era, teníamos mucha inversión. La discoteca es pequeña, no es muy grande, no tiene tanta capacidad". Ante eso, Rodrigo opinó: "Puro lagartón, no pagan, invita e invita..."