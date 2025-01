Dayanita sufre accidente automovilístico en Huacho: ¿Cuál es su estado de salud?

Dayanita ha generado preocupación entre sus seguidores al publicar una historia en la que muestra su rostro ensangrentado. La actriz cómica sufrió un accidente en Huacho mientras viajaba a otra ciudad para hacer una presentación. Conoce más detalles sobre su estado de salud en esta nota.

¿Qué le pasó a Dayanita?

Hace unas horas, la integrante de 'JB en ATV' mostraba su indignación por no ser atendida de inmediato en un centro médico de la ciudad mencionada anteriormente. Aunque la historia fue borrada a los pocos minutos, el portal Instarándula la compartió.

"Estoy aquí en el hospital de Huacho y créeme que nos han tratado de ayudar, pero esperan el historial, la ficha para que nos puedan atender, y no es posible que un doctor...", dijo antes de ser interrumpida por quien parecía ser una enfermera.

El supuesto personal médico le pidió a la actriz trans que no grabe en las instalaciones, ya que estaba prohibido, aunque eso no impidió que Dayanita siguiera expresando su malestar por no recibir atención oportuna. "No es posible que no nos puedan atender en nada", denunció.

Hermano de Dayanita se pronuncia

Pocos minutos después de que Dayanita borrara el video de su cuenta de Instagram, su hermano Joe Álvarez publicó un comunicado en el que compartió detalles del accidente que sufrió la actriz.

"Buenos días, hoy, tipo 3 a. m., mi hermana Dayanita sufrió un accidente automovilístico. No especulen cosas, no fue agredida. Estaba yendo de viaje hacia Cayaltí a hacer un show, cuando estaba por Huacho, un camión los chocó y, gracias a Dios, solo se golpeó la nariz", informó.

Dayanita sufre accidente en Huacho pic.twitter.com/qv9X8QUIsG — Luis Vasquez (@lumivacu) January 24, 2025

Dayanita se pronuncia

La integrante de JB en ATV utiliza su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse tras el accidente. Con el rostro inflamado, agradeció a sus seguidores por haberse preocupado por su salud y por enviarle mensajes de apoyo.

"Hola, gente, les quiero agradecer a todos por su preocupación y a los que me escribieron. A los que pensaron que me agredieron o me metieron la mano, créanme que si estoy viva es por la misericordia de Dios. Agradecerle a Él", expresó.

La actriz cómica aseguró que no hubo daños mayores tras el accidente, aunque la peor parte se la llevó su novio, ya que tuvieron que colocarle varios puntos en la cabeza.

"No hubo daños mayores, solo tengo la nariz y la boca hinchadas. A mi novio le hicieron 12 puntos en la cabeza. El maldito tráiler que nos chocó e impactó contra el carro se dio a la fuga", agregó.

El accidente de Dayanita ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo y pronta recuperación. Mientras tanto, su familia pidió evitar especulaciones y agradeció que las lesiones no hayan sido de gravedad. La actriz continúa enfocada en su trabajo y sus próximas presentaciones.